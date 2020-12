Karanfillerin üzerindeki not sağlıkçıların yüzünü güldürdü

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çivril İlçe Başkanlığı, pandemi sürecinde cansiperane bir şekilde çalışan sağlıkçılara destek vermek amacıyla karanfil dağıttı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çivril İlçe Başkanlığı, pandemi sürecinde cansiperane bir şekilde çalışan sağlıkçılara destek vermek amacıyla karanfil dağıttı. Karanfiller üzerindeki not ise sağlıkçıların yüzünü güldürürken Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Şahin, “Ülküdaşlarımız ile birlikte sağlıkçılarımızı hatırlamak, onları bir an olsun mutlu etmek istedik. Çivril Devlet Hastanesine gelerek sağlıkçılarımıza karanfil dağıttık, . Sağlıkçılarımızın her daim yanındayız ve onların bu emeğini hiçbir zaman unutmayacağız. 83 milyon insanımızın maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istiyoruz. Bu şekilde bu virüsün üstesinden gelebiliriz. Hayatımızı normalleştirmek bizim elimizde, sadece kurallara uyalım ve zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım diye sözlerine ekleyen Çivril Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin, Lütfen; Sağlık çalışanlarımızın emeğini zedelemeyelim kurallara uyalım uymayanları uyaralım” diye konuştu.