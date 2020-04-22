YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Karantina altındaki ailenin hayvanlarına Vefa Sosyal Destek ekibi baktı

Karantina altındaki ailenin hayvanlarına Vefa Sosyal Destek ekibi baktı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 22.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

Karantina altındaki ailenin hayvanlarına Vefa Sosyal Destek ekibi baktı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan ailenin hayvanları ile Vefa Sosyal Destek Grubu ilgilendi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan, ilçede koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Canbeyler Mahallesinde yaşayan bir ailenin 14 günlüğüne hastanede karantinaya alındığını ifade eden Ayhan, aileye ait hayvanların aç kalmaması için oluşturulan ekip tarafından bakımlarının yapıldığını yem verildiğini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
Karantina koronavirüs vefa ekibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Bursa'da gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Bursa'da gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:30
Öğle
12:27
İkindi
16:11
Akşam
19:13
Yatsı
20:37

Elazığ Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Akdemir Eczanesi
Merkez
Kovancılar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ’da zabıta ekiplerinden, yaşlılara özel hizmet

Elazığ’da zabıta ekiplerinden, yaşlılara özel hizmet

Elazığ polisi, uyuşturucu tacirini suç üstü yakaladı

Elazığ polisi, uyuşturucu tacirini suç üstü yakaladı

Elazığ'da evden çıkamayan gençlere 6 bin 114 kitap ulaştırıldı

Elazığ'da evden çıkamayan gençlere 6 bin 114 kitap ulaştırıldı

Elazığ’daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Elazığ’daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Elazığ’da bulvar ve yol çalışmaları

Elazığ’da bulvar ve yol çalışmaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.