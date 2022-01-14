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Karantina bitti! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kendini dışarı attı

14.01.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalandıktan sonra evinde bir odaya kapanan Kenan İmirzalıoğlu karantina biter bitmez eşi Sinem Kobal ile yemeğe çıktı. Kenan İmirzalıoğlu bu sefer basınla çok konuşmadan apar topar aracına bindi.

Karantina bitti! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kendini dışarı attı

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve kendini evinin bir odasına kapatan Kenan İmirzalıoğlu hastalığı yendi. Çocuğu ve eşine korana bulaştırmamak için odasından çıkmayan İmirzalıoğlu karantina biter bitmez Sinem Kobal ile kendini sokağa attı.

Kenan İmirzalıoğlu, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Sinem Kobal ile birlikte önceki gün Emirgan'da bir mekanda kahvaltı yaptı. Gökhan Gökduman'ın haberine göre; İmirzalıoğlu, "Arkadaşlar çok acelemiz var, lütfen bugün bizi mazur görün" dedi.

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Ünlü çift yoğun sorulara rağmen aceleleri olduğunu söyleyerek arabaya binmeye çalıştı. İmirzalıoğlu "Yolu açar mısınız?" diyerek panik şekilde arabasına bindi. Ünlü oyuncu koronavirüse dair ise kısaca "Çok zor geçmedi" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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