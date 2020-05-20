Karantina döneminde bayram beslenmesi nasıl olmalı?

Bayramlarda sofralarımız genellikle daha geleneksel ve daha özenli seçilerek hazırlanan yemeklerden oluşur. Bu bayram da evde hem bayram havasını yaşamak hem de oruç sonrası rutinimize daha sağlıklı bir geçiş sağlamak için birkaç öneriyi Diyetisyen Müge Bozok, Mynet Yemek okuyucuları için derledi.

ORUÇ SONRASI NASIL BESLENMELİ?

Oruç sonrası normal yeme düzenimize geçiş döneminde, öğün zamanlarınızı, miktarlarını ve sayısını kontrollü artırmalısınız. İki öğün beslenirken, üç ana öğüne geçmeden önce araya meyve ve yoğurt veya az yağlı bir tost veya süt ile yulaf gibi doyurucu ve sağlıklı bir ara öğün ekleyebilirsiniz. Böylece hafif bir öğün ile şekerinizi dengeleyerek gün içerisinde acıkma halinizi azaltırsınız.

İftar sonrasında sık içmeye alıştığınız su düzeninizi gün içerisine yayarak, artan sıcaklıkla birlikte vücudunuzun dehidre olmasını engelleyebilirsiniz. Böylece ter ile attığınız sıvıyı hızlıca yerine koymuş olursunuz.

BAYRAM RİTÜELLERİNE DE DİKKAT!

Bayram ritüellerinden olan tatlı tercihinizi, şuruplu hamur tatlıları yerine yine yaz aylarında olmanın etkisi ile sütlü, meyveli tatlılara veya dondurmaya çevirerek daha az şeker ve kalori alıp, aynı zamanda ferahlık da sağlayabilirsiniz. Dondurmanızı veya tatlınızı, meyve, süt, bal, kuru meyve gibi sağlıklı yiyecekler ile evde kendiniz hazırlayıp dondurucuda bekletebilirsiniz.