Karantina döneminde bayram beslenmesi nasıl olmalı?

Bayramlarda sofralarımız genellikle daha geleneksel ve daha özenli seçilerek hazırlanan yemeklerden oluşur. Bu bayram da evde hem bayram havasını yaşamak hem de oruç sonrası rutinimize daha sağlıklı bir geçiş sağlamak için birkaç öneriyi Diyetisyen Müge Bozok, Mynet Yemek okuyucuları için derledi.
Oruç sonrası normal yeme düzenimize geçiş döneminde, öğün zamanlarınızı, miktarlarını ve sayısını kontrollü artırmalısınız. İki öğün beslenirken, üç ana öğüne geçmeden önce araya meyve ve yoğurt veya az yağlı bir tost veya süt ile yulaf gibi doyurucu ve sağlıklı bir ara öğün ekleyebilirsiniz. Böylece hafif bir öğün ile şekerinizi dengeleyerek gün içerisinde acıkma halinizi azaltırsınız.
İftar sonrasında sık içmeye alıştığınız su düzeninizi gün içerisine yayarak, artan sıcaklıkla birlikte vücudunuzun dehidre olmasını engelleyebilirsiniz. Böylece ter ile attığınız sıvıyı hızlıca yerine koymuş olursunuz.
Bayram ritüellerinden olan tatlı tercihinizi, şuruplu hamur tatlıları yerine yine yaz aylarında olmanın etkisi ile sütlü, meyveli tatlılara veya dondurmaya çevirerek daha az şeker ve kalori alıp, aynı zamanda ferahlık da sağlayabilirsiniz. Dondurmanızı veya tatlınızı, meyve, süt, bal, kuru meyve gibi sağlıklı yiyecekler ile evde kendiniz hazırlayıp dondurucuda bekletebilirsiniz.
Sarma, dolma, börek, pilav gibi Türk geleneklerinde yer etmiş bayram sofralarını şenlendiren karbonhidrat içerikli yemekler yerine sebze ağırlıklı yemekler hazırlayarak, oruç sonrası, mide başta olmak üzere pankreas ve bağırsaklarınıza daha az yük ile sindiriminizi kolaylaştırarak, geçiş düzeni sağlayabilirsiniz.
Öğünlerinize C vitamini kaynaklarından mevsimi de gelen domates, salatalık, biber gibi sebzelerden salatalar hazırlayarak bağışıklık sisteminize destek olmaya devam edebilirsiniz. İftar sofralarının vazgeçilmezi sıcak çorbaları bahar ve yaz aylarında tercih etmiyorsanız, yoğurt, buğday, nohut ile yapılan soğuk olarak içilen ayran aşı çorbası gibi besleyici ve tok tutucu çorbaları tercih edebilirsiniz.
Yine karantina ve sahur ile düzeni bozulan uyku saatlerinizi düzenlemek adına gece yatmadan 1-2 saat öncesine papatya, melisa gibi sakinleştirici bitki çaylarını içerek uyku saatinizi erkene çekmeyi deneyebilir, normalleşme sürecinize geçiş yapabilirsiniz.
Sokağa çıkma yasağının olması enerjinizi düşürmesin, sabahları uyandığınızda yapacağınız 10 dakikalık esneme hareketleri modunuzu yükseltip aynı zamanda sıkışan sinir ve kaslarınızın açılmasını sağlayıp güne daha keyifli ve zinde başlayabilirsiniz.
Bu dönemde sağlığın korunmasının kıymetli ve ön planda olduğu bir süreçten geçerken, sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı olduğu her günün bayram olduğunu düşünerek, keyifli bir bayram diliyorum!
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