Karantina günlerinde evde kilo verebilmenin ipuçları

Neredeyse iki aylık bir süreci çoğunluklu olarak evde karantinada geçirmekteyiz. İlk günler biraz stres, biraz hastalık korkusu, biraz geleceğin ne olacağının bilinmemesi, biraz adaptasyon derken hepimiz kendimizi ya yeni yemek tarifleri denerken ya da kek, kurabiye yaparken bulduk. Sosyal medyada da yemek tariflerinin paylaşımları arttı. Herkes evinde ekmeğini yapmaya, kek, kurabiye yarışlarına girdi. Normalde tatlı yemeyen tatlı yemeye, tuzlu sevmeyen atıştırmalıklara, ev yapımı ekmekleri porsiyon olarak fazlaca tüketmeye başladı. Sonuç olarak da alınan kalorinin fazlalığına karşılık, evde kalmanın etkisiyle azalan hareket ve egzersizin de etkisiyle harcanan kalorinin azalması ile kilo artışlarına neden oldu.
Yaz aylarının bir nebze de olsa kendini hissettirmeye başlaması ile alınan kilolara hızlıca çözüm üretmek isteyenlere, mayıs ayını daha verimli geçirmeleri adına ip uçlarını derledim:
1) Öncelikle çok sık atıştırma eğilimini azaltabilmek adına yemek düzeninizi sadece 3 ana öğüne paylaştırın, böylece mutfak ile bağınız azalacağı için daha az yemek düşünüp daha az kalori alacaksınız.
2) Yemek düzeninizdeki karbonhidratları belirleyin; pilav, makarna veya patates gibi. Bunların yerine sebze yemeği, haşlanmış sebze garnitür salataları veya mevsim yeşilliklerinden oluşmuş salata koyun.
3) İçtiğiniz su miktarını 1,5 katına çıkarın ve çalışma odası veya oturma odasının dışında bir yere şişelerinizi yerleştirin. Böylece su içmek için hareket ederek, yaktığınız kaloriye destek olacaksınız.
4) İlk ve son öğününüzde yani kahvaltı ve akşam yemeğinizde tabağınızın büyük bölümüne proteinli besinleri yerleştirin. Böylece gün boyu veya gece geç yatıyorsanız size uzun süre tokluk sağlayacaktır.
5) Günde 2 kupa yeşil çay için. Metabolizma hızınıza katkınız olsun.
6) Canınız tatlı isterse, evdeki taze meyve veya kuru meyvelerden yararlanın.
7) Hazırladığınız yemeklerinizin içeriklerini sağlıklı hale getirin. Örneğin kızartılıyorsa fırında pişirme, krema ekleniyorsa yerine labne peyniri ile kıvam sağlama, içerisine eklenen yağ miktarını azaltma gibi bir takım değişiklikler ile hem sağlığınıza hem de alacağınız kaloriye olumlu etkilemiş olursunuz.
8) Ev içerisinde alanın büyüklüğü önemli değil fazladan 15 dakika da olsa hareket etmeye çalışın. Kalori yaktırmayabilir, ancak hareket ruh haline iyi geleceğinden, motivasyon sağlayacaktır.
9) Açlık hissettiğinde, salatalık, havuç gibi kıtır sebzeler hem C vitamini sağlayarak bu dönemde bağışıklığını güçlendirecektir hem de düşük kalorileri ile bir çikolata kaçamağına göre daha sağlıklı olacaktır.
10) Daha geç yatıp, daha geç kalkarak uyku düzenin değişmiş olabilir. Kaçta uykuya geçiyorsan geç, en son yeme saatin 22.00'yi geçmemelidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum