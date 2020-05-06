Karantina günlerinde evde kilo verebilmenin ipuçları

Neredeyse iki aylık bir süreci çoğunluklu olarak evde karantinada geçirmekteyiz. İlk günler biraz stres, biraz hastalık korkusu, biraz geleceğin ne olacağının bilinmemesi, biraz adaptasyon derken hepimiz kendimizi ya yeni yemek tarifleri denerken ya da kek, kurabiye yaparken bulduk. Sosyal medyada da yemek tariflerinin paylaşımları arttı. Herkes evinde ekmeğini yapmaya, kek, kurabiye yarışlarına girdi. Normalde tatlı yemeyen tatlı yemeye, tuzlu sevmeyen atıştırmalıklara, ev yapımı ekmekleri porsiyon olarak fazlaca tüketmeye başladı. Sonuç olarak da alınan kalorinin fazlalığına karşılık, evde kalmanın etkisiyle azalan hareket ve egzersizin de etkisiyle harcanan kalorinin azalması ile kilo artışlarına neden oldu.

KARANTİNADA ALINAN KİLOLARDAN NASIL KURTURULUR?

Yaz aylarının bir nebze de olsa kendini hissettirmeye başlaması ile alınan kilolara hızlıca çözüm üretmek isteyenlere, mayıs ayını daha verimli geçirmeleri adına ip uçlarını derledim:

1) Öncelikle çok sık atıştırma eğilimini azaltabilmek adına yemek düzeninizi sadece 3 ana öğüne paylaştırın, böylece mutfak ile bağınız azalacağı için daha az yemek düşünüp daha az kalori alacaksınız.