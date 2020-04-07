Karantina günlerinde kontrolsüz kilolara dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, Koronavirüs nedeniyle içerisinde bulunduğumuz karantina günlerinde hem kilo kontrolünün sağlanması hem de bağışıklık sisteminin güçlü tutulabilmesi için evde tüketilen besinlere dikkat etmenin önemine dikkat çekti.

MUTFAĞA GİRİŞ ÇOK AMA HAREKET YETERSİZ

Örkçü, herkesin evde olduğu dönemde mutfakta geçirilen zamanın arttığını ancak buna karşın yeterli hareket edilmediğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Yapılan hatalardan birisi alınacak kalorinin sağlıklı olup olmadığı konusu. Örneğin gün içinde mutfağa girildiğinde 1 öğünde 1000 kalori alınıyorsa içeriğinde nelerin tercih edildiği büyük önem taşıyor. Mutfağa çok fazla uğramak ancak yetersiz hareket etmek kilo almanın öne çıkan sebeplerinden biri.”

BASİT ŞEKER VE KARBONHİDRATLAR ÇABUK ACIKTIRIR

Gün içinde bin kalori alınacağını ön görerek tüketilecek besinlere göre bireyleri iki gruba ayıran Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, "İlk gruptaki bireylerin pasta, tatlı, börek gibi yiyecekleri yapmak için un, yumurta, süt, yoğurt ve bunlar gibi malzemeleri kullandığını varsayıyoruz. İstenen ürün kek, pasta veya çörek olabilir, onu bir sonraki öğünde çayla birlikte tüketiyorlar. Buraya kadar sıkıntı yok gibi düşünülebilir çünkü bu sürecin ilk başlangıç zamanları. Ancak süreç ilerledikçe kilo almaya başlıyorlar. Sağlık açısından değerlendirildiğinde vücutta metabolize olma şartları ve koşulları farklı. Tüketilen ürün basit şekerlerden ve basit karbonhidratlardan oluştuğu için mideden boşalma hızı da artacaktır. Bu da gelecek ilk öğünde veya birkaç saat sonra açlık hissedilmesine neden olacaktır” uyarısında bulundu.