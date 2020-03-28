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Karantina hastanesi dezenfekte edildi

SAKARYA HABERLERİ  | 28.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

SAÜEAH’ta yaşanan yoğunluk nedeniyle alınan yeni kararla karantina hastanesine çevrilen Toyotasa Acil Yardım Hastanesi dezenfekte edildi.Çin’in Wuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip korona virüs Türkiye’de de etkisini göstermeye devam ediyor.

SAÜEAH’ta yaşanan yoğunluk nedeniyle alınan yeni kararla karantina hastanesine çevrilen Toyotasa Acil Yardım Hastanesi dezenfekte edildi.
Çin’in Wuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip korona virüs Türkiye’de de etkisini göstermeye devam ediyor. Ülke genelinde korona virüsüne karşı kurum, kuruluşlar, sokaklar, caddeler ve özellikle hastaneler dezenfekte edilmeye devam ediyor. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) yaşanan yoğunluk nedeniyle alınan yeni kararla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi tamamen boşaltılarak karantina hastanesine çevrilmişti. Karantina hastanesi ekiplerce dezenfekte edildi.
Tek tek hastaneyi dolaşan ekipler her yeri dezenfekte ettiği öğrenildi.

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