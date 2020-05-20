Karantina sürecinde odasında kaldığı öğrencilerin yurt ücretini karşılamak istedi

SAVAŞ GÜLER - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir ve İtalya'dan getirilerek, Konya'daki yurtta 14 gün gözlem altında tutulan vatandaşların duyguları, bıraktıkları mektuplara yansıdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şems-i Tebrizi Yurdu'nda 14 günlük karantina süresi dolanların tahliyesinin ardından, yurt görevlilerince bulunan bir mektupta, ismini belirtmeyen bir kişi, misafir edildiği odada kalan öğrencilerin iki aylık yurt ücretini karşılamak istediğini yazdı.

Öğrenciler tarafından kendisine ulaşılması için bir telefon numarası da yazılan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci kardeşlerim, belki çok şeye gücüm yetmez ama bir kalem, bir silgi, bir defter. Küçük de olsa gücüm yettiğince karşılamak isterim. Aşağıya telefon numarası yazdım. Elinize geçerse bana ulaşın. Yurt ücretinizin iki aylık taksidini karşılayabilirim. Saygılar, başarılar."

- Yaşadığı şehre davet edenler de var

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Mehmet Şirin ise başka bir yurt odasına bıraktığı mektupta, kaldığı odadaki öğrencileri evine davet etti.