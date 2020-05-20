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Karantina sürecinde odasında kaldığı öğrencilerin yurt ücretini karşılamak istedi

KONYA HABERLERİ  | 20.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kovid-19 nedeniyle Cezayir ve İtalya'dan getirilerek Konya'daki yurda yerleştirilen misafirlerden biri, ayrılırken kaldığı odaya bıraktığı mektupla duygulandırdı - Mektuptan: - "Öğrenci kardeşlerim, belki çok şeye gücüm yetmez ama bir kalem, bir silgi, bir defter. Küçük de olsa gücüm yettiğince karşılamak isterim. Aşağıya telefon numarası yazdım. Elinize geçerse bana ulaşın. Yurt ücretinizin iki aylık taksidini karşılayabilirim"

SAVAŞ GÜLER - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir ve İtalya'dan getirilerek, Konya'daki yurtta 14 gün gözlem altında tutulan vatandaşların duyguları, bıraktıkları mektuplara yansıdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şems-i Tebrizi Yurdu'nda 14 günlük karantina süresi dolanların tahliyesinin ardından, yurt görevlilerince bulunan bir mektupta, ismini belirtmeyen bir kişi, misafir edildiği odada kalan öğrencilerin iki aylık yurt ücretini karşılamak istediğini yazdı.

Öğrenciler tarafından kendisine ulaşılması için bir telefon numarası da yazılan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci kardeşlerim, belki çok şeye gücüm yetmez ama bir kalem, bir silgi, bir defter. Küçük de olsa gücüm yettiğince karşılamak isterim. Aşağıya telefon numarası yazdım. Elinize geçerse bana ulaşın. Yurt ücretinizin iki aylık taksidini karşılayabilirim. Saygılar, başarılar."

- Yaşadığı şehre davet edenler de var

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Mehmet Şirin ise başka bir yurt odasına bıraktığı mektupta, kaldığı odadaki öğrencileri evine davet etti.

Şirin, yazdığı kısa mektubunda, "İnşallah okuduğunuz mesleği Allah size nasip eder. Allah gönlünüze göre versin. Hakkınızı helal edin. Yolunuz Midyat'a düşerse buyurun misafirim olun. Çok memnun olurum." ifadesini kullandı.

Bir diğer odada isimsiz mektubu bulunan ve yurt dışında yaşadığı anlaşılan vatandaş da öğrencilere verdiği rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

Mektuptaki şu ifadeler dikkat çekti:

"Değerli arkadaşlar, bu zor günlerde devletimizin imkanlarıyla ve sizlerin izniyle odalarınızı kullanmak zorunda kaldık. Bu süre zarfında sizlere verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Gençler, ben yurt dışında yaşıyorum. Ülkemize sahip çıkalım. Yarınlarımıza yön verecek olan sizler, bugünleri görüp, iyiyi ve kötüyü ayırıp, ülkenize sahip çıkın. Teşekkürler."

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