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Karantinada kalan misafirler için davullu sahur vakti

VAN HABERLERİ  | 29.04.2020 11:22 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışından Van’a getirilerek karantinaya alınan misafirler için sahur vaktinde davul ve manilerle uyandırma hizmeti verilmeye başlandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Ürdün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Almanya ve Irak gibi ülkelerden getirilen Türk vatandaşlarının Van’daki karantina süreçleri devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışından Van’a getirilerek karantinaya alınan misafirler için sahur vaktinde davul ve manilerle uyandırma hizmeti verilmeye başlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Ürdün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Almanya ve Irak gibi ülkelerden getirilen Türk vatandaşlarının Van’daki karantina süreçleri devam ediyor. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Öğrenci Yurdunda misafir edilenler için sahur vaktinde davul çalınarak maniler okutuluyor.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum bünyesinde bulunan bütün personelin yurt dışından gelen misafirler için çalıştıklarını belirterek, “Korona virüs salgını nedeniyle karantina altında olanların kendi evlerindeymişler gibi hizmet veriyoruz. Ülkemiz her konuda vatandaşına sahip çıkarak bütün dünyaya adeta örnek oldu” dedi.

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