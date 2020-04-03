Karantinada sevgilisine evlilik teklifi etmek için Eiffel Kulesi’ni yarattı

Luke McClung ve Erika Diffendall Paris’e bir seyahat planlamıştı, ancak koronavirüs salgını nedeniyle geziyi iptal etmek zorunda kaldılar. Çift Paris’e, Erika’nın kız kardeşini ziyaret etmek için gidecekti; ancak Luke’un Aşıklar Şehri olarak da bilinen Paris’te sevgilisi için başka bir sürprizi daha vardı. Birçok insan için dünyanın en romantik şehri olan Paris, yine birçok insanın evlilik teklifi almak için hayallerini süslüyor.
Koronavirüs salgınıyla birlikte çift, seyahatlerini iptal etti, ancak Luke aklındaki plan için başka bir yol bulmuştu.
Luke önce Erica’ya erkek kardeşiyle birlikte etrafta gezintiye çıkacağını söyledi. Erica brir şeylerden şüphelenmişti, çünkü erkek arkadaşının tüm hafta evde çalıştıktan sonra Cuma akşamı yürüyüş yapmak isteyeceğini düşünmüyordu. Luke, Erica’yı da dışarı davet etti.
Sevgilisi ile birlikte yürümeye başlayan Erica, geçtikleri yolda duvarda tebeşirle çizilmiş dev bir Eiffel Kulesi gördü, kulenin yanında ise Paris’in başka bir ikonik yapısı olan Zafer Takı bulunuyordu. Duvara çizilmiş Eiffel Kulesi’nin altına güller seriliydi. Luke, diz çöktü ve sevgilisine o soruyu sordu.
Çalıların arkasına gizlenmiş olan Luke’un erkek kardeşi ise tüm olanları fotoğrafladı. Erika “bizim için çok önemli olan bu yerde evet demek benim için oldukça özel” dedi.
Evlilik teklifinin ardından Luke’un Fransız restoranından aldığı Fransız yemekleri yendi ve şampanya içildi.
Erika yaşadığı mutluluğu “Koronavirüs salgınıyla tüm planlarımız altüst olsa da, yaşadığımız bu evlilik teklifi muhteşemdi ve çok özeldi” dedi.
Erika, bu deneyimin yaşamları boyunca stresli zamanlarda pozitif kalmak ve iyiliklere odaklanmanın önemi hatırlatacağını belirtti.
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