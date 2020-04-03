Karantinada sevgilisine evlilik teklifi etmek için Eiffel Kulesi’ni yarattı

Luke McClung ve Erika Diffendall Paris’e bir seyahat planlamıştı, ancak koronavirüs salgını nedeniyle geziyi iptal etmek zorunda kaldılar. Çift Paris’e, Erika’nın kız kardeşini ziyaret etmek için gidecekti; ancak Luke’un Aşıklar Şehri olarak da bilinen Paris’te sevgilisi için başka bir sürprizi daha vardı. Birçok insan için dünyanın en romantik şehri olan Paris, yine birçok insanın evlilik teklifi almak için hayallerini süslüyor.

EIFFEL KULESİ'Nİ TEBEŞİRLE ÇİZDİ

Koronavirüs salgınıyla birlikte çift, seyahatlerini iptal etti, ancak Luke aklındaki plan için başka bir yol bulmuştu.

Luke önce Erica’ya erkek kardeşiyle birlikte etrafta gezintiye çıkacağını söyledi. Erica brir şeylerden şüphelenmişti, çünkü erkek arkadaşının tüm hafta evde çalıştıktan sonra Cuma akşamı yürüyüş yapmak isteyeceğini düşünmüyordu. Luke, Erica’yı da dışarı davet etti.

Sevgilisi ile birlikte yürümeye başlayan Erica, geçtikleri yolda duvarda tebeşirle çizilmiş dev bir Eiffel Kulesi gördü, kulenin yanında ise Paris’in başka bir ikonik yapısı olan Zafer Takı bulunuyordu. Duvara çizilmiş Eiffel Kulesi’nin altına güller seriliydi. Luke, diz çöktü ve sevgilisine o soruyu sordu.