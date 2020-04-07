Karantinadaki çiftten teşekkür mesajı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün eğitimlerini etkilediğini ve okullarının kapandığını belirten Dönmez çifti, "Bu süreçte yurdumuza dönme kararını almışken Birleşik Krallık ve Türkiye uçuşları kaldırdı. Çok zaman geçmeden Dışişleri Bakanlığımız ve Edinburg Başkonsolosluğumuzun ortak çalışması ile tahliye uçuşu planlandı. Öncelikle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlığımız ve yurt dışı temsilcilikleri olmak üzere böylesine geçirdiğimiz zor günlerde yurt dışındaki vatandaşını ve öğrencisini unutmayarak milletin her zaman ve koşulda yanında olduğunu sergileyen Türkiye Cumhuriyeti Devletine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

SİVAS (AA) - Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözlem altında tutulan öğrenciler arasında yer alan bir çift, kendileriyle yakından ilgilenen tüm yetkililere teşekkür etti.

Uçuş süreçleri ve yurda yerleştirilme aşamaları hakkında da bilgiler paylaşan Dönmez ailesi, paylaşımında şunları aktardı:

"Burada bazı kaygılarımızı belirtmek istiyoruz. 'Karantina şartları nasıl olacak?', 'Kalacağımız odalar hijyenik mi?', 'Bizlerin ihtiyacı nasıl karşılanacak' ve '14 gün bir odada nasıl geçecek?' Bu kaygılarımız yurtlara giriş yaptığımız andan itibaren azalarak, 14 gün içinde tamamen kayboldu. Kızlar ve erkekler ayrı yurtlarda olmak üzere, her odada bir öğrenci kalıyor. Biz aileler ise aynı odayı paylaşıyoruz. Odamız bizim için özel hazırlanmış ve gerekli tüm malzemeler verilmişti. Odaların temiz ve düzenli olması bizleri ayrı mutlu etmişti. Burada bizler için bu şartları sunan Sivas KYK yurt yönetimine ve bizler için odalarını terk etmek zorunda kalan öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi buradan iletmek isteriz.

Odamıza yerleştiğimiz ilk gecede sağlık taramalarımız tekrar yapıldı ve ikimizin de yüksek ateş semptomu göstermemiz sebebiyle saban Numune Hastanesine ambulansla getirildik. Hastanede ilk muayenemizi yapan doktorlara yurt dışı hikayemizi ve yüksek ateş şikayetiyle getirildiğimizi anlatınca Kovid-19 testleri yapıldı ve bir gün hastanede yatışımız sağlandı. Ertesi gün test sonuçlarımız negatif ve akciğer filmlerimizin temiz çıkmasıyla yurdumuza geri dönmek üzere taburcu edildik."