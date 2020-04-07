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Karantinadaki çiftten teşekkür mesajı

SİVAS HABERLERİ  | 07.04.2020 23:01 | Son Güncelleme

Karantinadaki çiftten teşekkür mesajı

SİVAS (AA) - Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözlem altında tutulan öğrenciler arasında yer alan bir çift, kendileriyle yakından ilgilenen tüm yetkililere teşekkür etti.

Merve Hilal ve Mustafa Dönmez çifti sosyal medya hesaplarında “Sevgili Türkiyemiz” başlığıyla yaptıkları paylaşımda 24 Mart tarihinde İskoçya’dan uçakla Sivas’a geldiklerini ve Sivas’ta KYK yurdunda karantinaya alındıklarını aktardı.

Yüksek lisans için İskoçya’da bulunduklarını anlatan çift, kalan 5 ayı da tamamlayarak Türkiye’ye dönmeyi planladıkları belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün eğitimlerini etkilediğini ve okullarının kapandığını belirten Dönmez çifti, "Bu süreçte yurdumuza dönme kararını almışken Birleşik Krallık ve Türkiye uçuşları kaldırdı. Çok zaman geçmeden Dışişleri Bakanlığımız ve Edinburg Başkonsolosluğumuzun ortak çalışması ile tahliye uçuşu planlandı. Öncelikle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlığımız ve yurt dışı temsilcilikleri olmak üzere böylesine geçirdiğimiz zor günlerde yurt dışındaki vatandaşını ve öğrencisini unutmayarak milletin her zaman ve koşulda yanında olduğunu sergileyen Türkiye Cumhuriyeti Devletine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Uçuş süreçleri ve yurda yerleştirilme aşamaları hakkında da bilgiler paylaşan Dönmez ailesi, paylaşımında şunları aktardı:

"Burada bazı kaygılarımızı belirtmek istiyoruz. 'Karantina şartları nasıl olacak?', 'Kalacağımız odalar hijyenik mi?', 'Bizlerin ihtiyacı nasıl karşılanacak' ve '14 gün bir odada nasıl geçecek?' Bu kaygılarımız yurtlara giriş yaptığımız andan itibaren azalarak, 14 gün içinde tamamen kayboldu. Kızlar ve erkekler ayrı yurtlarda olmak üzere, her odada bir öğrenci kalıyor. Biz aileler ise aynı odayı paylaşıyoruz. Odamız bizim için özel hazırlanmış ve gerekli tüm malzemeler verilmişti. Odaların temiz ve düzenli olması bizleri ayrı mutlu etmişti. Burada bizler için bu şartları sunan Sivas KYK yurt yönetimine ve bizler için odalarını terk etmek zorunda kalan öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi buradan iletmek isteriz.

Odamıza yerleştiğimiz ilk gecede sağlık taramalarımız tekrar yapıldı ve ikimizin de yüksek ateş semptomu göstermemiz sebebiyle saban Numune Hastanesine ambulansla getirildik. Hastanede ilk muayenemizi yapan doktorlara yurt dışı hikayemizi ve yüksek ateş şikayetiyle getirildiğimizi anlatınca Kovid-19 testleri yapıldı ve bir gün hastanede yatışımız sağlandı. Ertesi gün test sonuçlarımız negatif ve akciğer filmlerimizin temiz çıkmasıyla yurdumuza geri dönmek üzere taburcu edildik."

Bu süreçte sağlık durumlarıyla yakından ilgilenen doktorlar ve sağlık ekipleri ile yurt görevlilerine de teşekkür eden çift, paylaşımını şöyle tamamladı:

"Geçirdimiz bu zor günleri bizlere kolaylaştıran ve iyi ki vatanımıza dönmüşüz dedirten başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Edinburg Başkonsolusumuz Nafi Cemal Tosyalı'ya ve uçuşumuzu gerçekleştiren THY ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Sivas'ı bizlerle tanıştıran ve sevdiren Sivas Valimiz Salih Ayhan'a, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e ve Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'a teşekkür ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Karantina Kovid-19 KYK Mustafa Dönmez Sivas

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