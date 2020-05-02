Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına 30 tepsi baklava ile teşekkür etti

Tahliye süreci hakkında bilgi veren Başaran, önce kendi imkanlarıyla dönmek için 3 kez uçak bileti aldığını, yaklaşık 100 bin lira harcamasına rağmen bunu gerçekleştiremediğini anlattı.

"Tahliye olacağımız haberi verildi. Sabah erkenden havalimanına gittim ama kapalıydı, içeri almıyorlardı. 8 saat bekledikten sonra konsolosluk görevlisi, ben ve diğer Türk vatandaşlarını özel plakalı araçla tek tek havalimanı içine soktu. Yoksa uçuş saatimize kadar belki havalimanı önünde beklemek zorunda kalacaktık. O kadar duygulandım ki anlatamam."

- "Karantinada 5 yıldızlı otel konforundayız"

Başaran, karantina için Samsun'a getirildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Görevliler çok hızlı şekilde bizi yurtlarda odalarımıza yerleştirdi. Ülkemle gerçekten gurur duyuyorum. Bunu Orta Doğu'da yaklaşık 2 ay kaldıktan sonra çok daha iyi anladım. Ürdün'de Türkleri çok seviyorlar. Cumhurbaşkanımızı da çok seviyorlar. Ülkemiz her anlamda çok güzel, kıymetini bilelim yeter. Yurtta kalıyoruz ama bizim mutluluğumuz için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Kişisel bakımdan hijyen malzemelerine, çay ve kahveye. Bunları görünce 'bravo' dedim. Resmen 5 yıldızlı otel konforundayız."

Yurt görevlilerine şükranlarını sunmak için ne yapabileceğini düşünürken Gaziantepli olması sebebiyle baklava ısmarlamaya karar verdiğini aktaran Başaran, "Polis, AFAD, sağlık çalışanları ile yurt görevlilerine böyle teşekkür etmek istedim. Karantinada kalan 630 kişinin de iftardan sonra ağzının tatlanmasını arzu ettim. Hayatımda ilk kez 700 kişiye 30 tepsi baklava ısmarladım. Bir nebze olsun minnettarlığımı böyle göstermek istedim." diye konuştu.