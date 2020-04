Karantinadaki mahalleye gıda ve temizlik malzemesi desteği

Van’ın Çaldıran ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalledeki vatandaşlara gıda ve dezenfektan malzemeleri desteği verildi.

İstanbul’dan taziye için Çaldıran ilçesine gelen bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınan Han Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gıda ve dezenfektan yardımı yapıldı. İlçe Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, İran sınırındaki 150 hane ve 995 nüfuslu Han Mahallesi Muhtarı Burhan Salaz’a malzemeleri teslim etti.

Karantinadaki mahalleye giriş çıkışların kapatıldığını belirten Çaldıran Kaymakamı Adem Can, “Şu anda karantina altındaki mahallemizdeyiz. Mahallemizde karantina altındaki vatandaşlarımıza Vefa Sosyal Destek Grubu arayıcılığıyla her gün talep ettikleri ihtiyaç malzemelerini ulaştırmaktayız. Karantinanın daha sıkı uygulanmasından dolayı artık ihtiyaçları güvenlik noktasında muhtar ve heyetlerine teslim ediyoruz. Devletimizin bize verdiği imkanlarla ihtiyaçları karşılıyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Bir pozitif vakamız çıktı. İnşallah daha fazla çıkmadan karantina süresini bitirelim ve vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuştukları günleri görürüz” dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari de korona virüsünün üzücü bir olay olduğunu belirterek, “İlçemizde bir sıkıntı yok. Burada pozitif bir vakamız oldu. Gereken yardımları belediye olarak kaymakamlığımızla birlikte 7/24 yapıyoruz ve vatandaşımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Han Mahallesi Muhtarı Burhan Salaz ise, belediye ve kaymakamlığın gerekli ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.