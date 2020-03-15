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Karantinadaki Şeyma Subaşı'ndan 'ev' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde corona virüs testinden geçirilen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, 14 gün dışarı çıkmama şartıyla eve gönderildi. Subaşı'ndan karantina paylaşımı geldi!

Karantinadaki Şeyma Subaşı'ndan 'ev' paylaşımı

Yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra '14 gün karantina altında kalma' kuralına uymadığı için eleştirilen Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia, bir gece hastanede kaldı. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Koronavirüs testinden geçirilen ve testleri negatif çıkan Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve gönderilmişti.

Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birlikte olan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Instagram hesabından açıklama yapan Subaşı, "Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder, tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım" ifadelerini kullanmıştı.

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Guido Senia Şeyma Subaşı, Şeyma Subaşı,

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