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Karantinadaki vatandaşlar 19 Mayıs coşkusunu halk oyunları gösterisiyle yaşadı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.05.2020 11:56 | Son Güncelleme

Karantinadaki vatandaşlar 19 Mayıs coşkusunu halk oyunları gösterisiyle yaşadı

DİYARBAKIR (AA) - Kazakistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Diyarbakır'da yurtta gözlem altında tutulan Türk vatandaşlarına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla halk oyunları gösterisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 12 Mayıs'ta Kazakistan'dan Diyarbakır'a getirilen 220 Türk vatandaşının karantina süreci devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirilen Türk vatandaşları için yurdun bahçesine gelen Gençlik Merkezi öğrencileri ve çocuk folklor ekibi halk oyunları gösterisi sundu.

Karantinada kalan vatandaşlar, pencerelerden halk oyunları ekibinin gösterisini izleyerek 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Gösteriye çevredeki sitelerde oturan vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak büyük ilgi gösterdi.

Yurt müdürü Erdal Aksakal, karantina kapsamında yurtta misafir ettikleri vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak için bazı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için de böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

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