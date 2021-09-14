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  4. Karantinadaki vatandaşların "Vefa"lıları bu kez de kan bağışıyla vefalarını gösterdi

Karantinadaki vatandaşların "Vefa"lıları bu kez de kan bağışıyla vefalarını gösterdi

14.09.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karantinadaki vatandaşların "Vefa"lıları bu kez de kan bağışıyla vefalarını gösterdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Kovid-19 hastaları ve karantinadaki vatandaşların taleplerine göre yardım götüren "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllüleri Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

İstasyon Caddesi'nde Türk Kızılay Kırklareli Şubesince düzenlenen kampanyada, Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'nde birçok gönüllü kan bağışlayabilmek için sıraya girdi.

Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grubu Saha Koordinatörü Berna Hüsman, AA muhabirine, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını, bu yüzden Türk Kızılayın düzenlediği kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

Çok sayıda gönüllünün kan bağışında bulunduğunu anlatan Hüsman, bağışlanan bir ünite kan ile insanların hayatlarının kurtulabildiğine dikkati çekti.

Hüsman, kan bağışı kampanyalarına katkı sağmaya devam edeceklerini bildirdi.

Karantinadaki vatandaşların

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