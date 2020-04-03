Karantinadan etkileyici karın kasları (Six Pack) ile çıkın! Evde yapabileceğiniz egzersizler

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok insan evlerinde, dışarıdan izole olmuş durumdayken formda kalmak zorlaşmaya başladı. Spor salonlarına gitmeden formda kalmanın yollarını arayan birçok insan evde egzersiz yapıyor. Fitness eğitmeni Sloan Davis, çoğu insanın evde kaldığı şu günlerde fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı kalabilmenin zorlayıcı olduğunu söylüyor. Davis’e göre iyi haber ise formda kalmak için spor aletleri gerekli değil.

KARANTİNADA TEMBELLİĞE ALIŞMAYIN

Ekstra kalori yakabilmek için Davis, bir egzersiz takvimi yapılmasını öneriyor. Karantinada tembelliğe alışmak çok kolay olsa da fiziksel aktivite için takvim yapmak işi kolaylaştırabilir.

Davis aynı zamanda Instagram’da Pancake and Push Ups markasının yaratıcısı. Markanın instagram hesabından binlerce takipçisiyle egzersiz videoları ve beslenme tüyoları paylaşıyor.

Davis, fiziksel olarak aktif kalmanın stresi azaltmaya da yardımcı olduğunu söyledi.

Sloane Davis, Youtube kanalından paylaştığı videolarla hem fit olmanızı hem de etkileyici karın kaslarına sahip olabileceğinizi söylüyor.

Günde 15 dakikanızı ayırarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Zinde kalmak, karar alma süreçlerinizi de olumlu etkiler.