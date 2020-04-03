Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Karantinadan etkileyici karın kasları (Six Pack) ile çıkın! Evde yapabileceğiniz egzersizler

Karantinadan etkileyici karın kasları (Six Pack) ile çıkın! Evde yapabileceğiniz egzersizler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla beraber milyarca insan için hayat artık evde devam ediyor. Spor salonuna gitmeden forma girip, kıskanılası karın kaslarına sahip olmak için egzersizlere evde devam edebilirsiniz.

Karantinadan etkileyici karın kasları (Six Pack) ile çıkın! Evde yapabileceğiniz egzersizler

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok insan evlerinde, dışarıdan izole olmuş durumdayken formda kalmak zorlaşmaya başladı. Spor salonlarına gitmeden formda kalmanın yollarını arayan birçok insan evde egzersiz yapıyor. Fitness eğitmeni Sloan Davis, çoğu insanın evde kaldığı şu günlerde fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı kalabilmenin zorlayıcı olduğunu söylüyor. Davis’e göre iyi haber ise formda kalmak için spor aletleri gerekli değil.

iStock-1067210938

KARANTİNADA TEMBELLİĞE ALIŞMAYIN

Ekstra kalori yakabilmek için Davis, bir egzersiz takvimi yapılmasını öneriyor. Karantinada tembelliğe alışmak çok kolay olsa da fiziksel aktivite için takvim yapmak işi kolaylaştırabilir.

Davis aynı zamanda Instagram’da Pancake and Push Ups markasının yaratıcısı. Markanın instagram hesabından binlerce takipçisiyle egzersiz videoları ve beslenme tüyoları paylaşıyor.

Davis, fiziksel olarak aktif kalmanın stresi azaltmaya da yardımcı olduğunu söyledi.

Sloane Davis, Youtube kanalından paylaştığı videolarla hem fit olmanızı hem de etkileyici karın kaslarına sahip olabileceğinizi söylüyor.

Günde 15 dakikanızı ayırarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Zinde kalmak, karar alma süreçlerinizi de olumlu etkiler.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
Korona günlerinde Instagram'dan sağlıklı yaşamı anlatıyorlarKorona günlerinde Instagram'dan sağlıklı yaşamı anlatıyorlar
Evde orkide bakım nasıl yapılır?Evde orkide bakım nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
evde spor, düzenli egzersiz, karın kasları, six packs,

En Çok Okunan Trend Haberler

Yarasalar hakkında daha önce hiç duymadığınız 24 bilgi

Yarasalar hakkında daha önce hiç duymadığınız 24 bilgi

Dünyaya böyle duyurdular: Uzayda yaşayan 'Tanrılarla' temastayız

Dünyaya böyle duyurdular: Uzayda yaşayan 'Tanrılarla' temastayız

Böylesini daha önce görmediniz! Birbirinden ilginç anlar

Böylesini daha önce görmediniz! Birbirinden ilginç anlar

Dondurucu soğuğa aldırış etmediler! Bakın ne için yarıştılar?

Dondurucu soğuğa aldırış etmediler! Bakın ne için yarıştılar?

İlginizi Çekebilir

Dünyaya böyle duyurdular: Uzayda yaşayan 'Tanrılarla' temastayız

Dünyaya böyle duyurdular: Uzayda yaşayan 'Tanrılarla' temastayız

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
92 yaşındaki adam koronavirüs karantinası nedeniyle kuaföre gidemeyen 89 yaşındaki karısının saçlarını boyadı

62 yıllık evliler… "Böyle bir şeyi her gün göremezsiniz"

Healthnet sağlık uzmanları corona virüs gündemini ele alıyor

Korona günlerinde Instagram'dan sağlıklı yaşamı anlatıyorlar

Yarasalar hakkında daha önce hiç duymadığınız 24 bilgi

Yarasalar hakkında daha önce hiç duymadığınız 24 bilgi

UFO topluluğu dünyaya duyurdu: Uzayda yaşayan 'Tanrılarla' iletişimdeyiz!

Dünyaya böyle duyurdular: Uzayda yaşayan 'Tanrılarla' temastayız

Kanada'nın geleneksel Saç Dondurma Yarışmasının kazananları belli oldu

Dondurucu soğuğa aldırış etmediler! Bakın ne için yarıştılar?

Koronavirüs karantinasından kaçmak için çalı kılığına girdi

Böylesini daha önce görmediniz! Çalı kılığına girip…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.