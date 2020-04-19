Karantinadan kaçan Gonzalo Higuain İtalya'ya neden dönmüyor?

İtalya Ligi ekiplerinden Juventus'un Arjantinli yıldızı Gonzalo Higuain ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Futbolcunun, koronavirüs korkusu yaşadığı ve İtalya'ya dönmek istemediği gündeme geldi.
İtalyan basınının haberine göre; Arjantinli futbolcu şu anda ülkesinde. İtalya'ya dönmeyi de düşünmüyor. Çünkü Higuain, İtalya'ya dönerse koronavirüse yakalanabileceğini düşünüyor.2021 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan ve bu sezon 34 maçta 8 gol 8 asist üreten golcü futbolcu, takımın önemli parçalarından biri. Geride bıraktığımız dönemde karantinadayken, kural ihlali yapan Higuain ise dikkat çekici bir ifade kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs yasağını delip annesinin yanına giden Higuain, "Annemiz, dünyadaki birçok insan gibi 'kanser' denen bir hastalık ile mücadele ediyor. Belli ki annemin sağlık durumu kimsenin umrunda değil. İnsanların şu durumda umursadığı tek şey Higuain'in ismini geçirmek" ifadelerini kullandı.
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