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Karantinadayken hiçbir şey yapmamamıza rağmen neden yorgun hissederiz?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın her yerinde insanlar evlerinde karantinadalar. Çoğumuz iş için erken kalkmak zorunda değiliz, sosyal planlarımız iptal oldu. Peki, neden hiçbir şey yapmamamıza rağmen yorgunluk hissediyoruz?

Karantinadayken hiçbir şey yapmamamıza rağmen neden yorgun hissederiz?

Tabii ki karantinanın enerjinizi tüketmesinin geçerli sebepleri olabilir. Örneğin evden çalışıyorsanız ve çocuklarınız var ise, ikisini idare etmek gerçekten yorucu olabilir. Ya da anksiyete, stres ve rutinlerin bozulması sebebiyle uykusuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Peki, çocuğu olmayan, güvenli yaşam koşulları ve istikrarlı bir işi olan insanlar neden kendilerini sürekli yorgun hissediyorlar?

Hiçbir şey yapmamak neden çok yorgun hissetmemize sebep olur? Aslında hepimizin yorgun hissetmesinin bilimsel bir sebebi var.

NE KADAR AZ HAREKET EDERSENİZ O KADAR ÇOK YORULURSUNUZ

Herhangi bir fiziksel aktivite yapmıyorken, uzanıyorken ya da oturuyorken vücut uzun süre aynı pozisyonda kalır. Bu da vücudun daha az oksijen almasına ve enerjimizin düşmesine sebep olur. Aslında bu bir döngü, ne kadar az hareket ederseniz o kadar çok yorulursunuz ve bu yüzden de daha az hareket edersiniz.

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Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, kana karışan oksijen miktarını düşürür bu da kendimizi daha halsiz ve sinirli hissetmemize sebep olur. Koronavirüsünden korunmak için evde kaldığımızda, özellikle küçük bir alanda yaşayanlar, kendimizi klostrofobik hissedebiliriz.

Peki, evimizde karantinadayken enerjimizi nasıl artırabiliriz?

Hareket etmeliyiz. Yorgunluk döngüsünü kırmanın tek yolu, kendimizi yorgun hissediyor olsak dahi hareket etmektir. Fiziksel aktiviteler yaparak serotonin seviyesini artırmak, enerjik hissetmemize ve genel ruh halimizin iyileşmesini sağlar.

Evden çalışıyorsanız, çalışırken ayakta durun. Örneğin bilgisayardan çalışıyorsanız bilgisayarınızı yüksek bir yere koyun ve ayakta durarak çalışın. Bu yorgun hissetmenizi engeller.

Televizyonun başında vakit geçirmek yerine konsantre olmanız gereken aktiviteler yapın. Masa oyunu oynamak, bulmaca çözmek, kitap okumak hatta bir arkadaşla telefonla sohbet etmek mesela.

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Sağlıklı beslenmek, enerjimizi artırmanın önemli etkenlerinden biridir. Özellikle salgın sırasında sağlıklı beslenmek bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bu yüzden yeterli miktarda meyve ve sebze yiyin. Meyve ve sebze yemek aynı zamanda günlük su alımını da artırıyor.

Su içmek, beyin fonksiyonlarında ve enerji artırımında önemli bir rol oynuyor. Evde karantina altındayken bir bardak su içmek gibi küçük şeyleri yapmayı unutabiliyoruz. Ancak su içmek, yorgun hissetmemizi engelleyen faktörlerden biridir.


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