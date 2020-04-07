Karantinadayken hiçbir şey yapmamamıza rağmen neden yorgun hissederiz?

Tabii ki karantinanın enerjinizi tüketmesinin geçerli sebepleri olabilir. Örneğin evden çalışıyorsanız ve çocuklarınız var ise, ikisini idare etmek gerçekten yorucu olabilir. Ya da anksiyete, stres ve rutinlerin bozulması sebebiyle uykusuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Peki, çocuğu olmayan, güvenli yaşam koşulları ve istikrarlı bir işi olan insanlar neden kendilerini sürekli yorgun hissediyorlar?

Hiçbir şey yapmamak neden çok yorgun hissetmemize sebep olur? Aslında hepimizin yorgun hissetmesinin bilimsel bir sebebi var.

NE KADAR AZ HAREKET EDERSENİZ O KADAR ÇOK YORULURSUNUZ

Herhangi bir fiziksel aktivite yapmıyorken, uzanıyorken ya da oturuyorken vücut uzun süre aynı pozisyonda kalır. Bu da vücudun daha az oksijen almasına ve enerjimizin düşmesine sebep olur. Aslında bu bir döngü, ne kadar az hareket ederseniz o kadar çok yorulursunuz ve bu yüzden de daha az hareket edersiniz.

Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, kana karışan oksijen miktarını düşürür bu da kendimizi daha halsiz ve sinirli hissetmemize sebep olur. Koronavirüsünden korunmak için evde kaldığımızda, özellikle küçük bir alanda yaşayanlar, kendimizi klostrofobik hissedebiliriz.