Kararlarıyla Fenerbahçe-Beşiktaş maçına damga vurmuştu! Yasin Kol'un hakem raporu ortaya çıktı: İşte merakla beklenen derbi notu

Fenerbahçe derbisinde uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle kaybeden Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı, hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Tartışmalı kararlar gündemi sarsarken, maçın gözlemcisinin hakeme yüksek not verdiği iddiası tartışmaları daha da alevlendirdi.

Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle sahadan mağlup ayrılırken, karşılaşmanın ardından yaşananlar gündeme damga vurdu. Siyah-beyazlı kulüpte özellikle hakem kararları büyük tartışma yarattı.

SERDAL ADALI’DAN SERT TEPKİ

Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmadaki hakem yönetimine sert sözlerle yüklendi. Adalı, açıklamasında mevcut hakem sistemini eleştirerek, "Saçma sapan bir hadise var ortada. Artık söylemekten de yoruldum. Bu MHK başkanı ve yardımcısı olan zat böyle devam ettikçe Türk futbolu ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Bu VAR hakemini atayan kimse..." ifadelerini kullandı.

YASİN KOL'A BÜYÜK TEPKİ

Derbinin kaderini belirleyen penaltı kararı, siyah-beyazlı camiada büyük rahatsızlık oluşturdu. Özellikle karşılaşmanın son anlarında gelen bu kararın, maçın sonucuna doğrudan etki etmesi eleştirilerin odağı haline geldi.

HAKEM NOTU: ÇOK İYİ

Öte yandan Sözcü’de yer alan habere göre, karşılaşmanın gözlemcisi Ali Uluyol’un hakem Yasin Kol’un performansını olumlu değerlendirdiği öne sürüldü. Haberde, Uluyol’un Yasin Kol’a “çok iyi” anlamına gelen 8.5 ile 8.9 arasında bir not verdiği iddia edildi.

