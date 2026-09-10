Kararlarıyla Galatasaray'ı doğramıştı! Bakın o hakem kim çıktı...

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray'da karşılaşmanın hakemi Espen Eskas'ın kararları büyük tepki çekti. Sarı-kırmızılılar, özellikle iki pozisyonda Norveçli hakemin kararlarına itiraz etti.

KIRMIZI KART VE PENALTI TEPKİSİ

Maçın 22. dakikasında Sportingli Altimira'nın Batrakov'a yaptığı sert müdahale sarı kartla geçilirken, Galatasaray cephesi pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini savundu.

Dakikalar 23'ü gösterirken ise Eskas, Galatasaray aleyhine penaltı verdi. VAR hakemi Christian Dingert'in incelemesi sonrası karar değişmedi.

Okan Buruk, maçın ardından hakem yönetimine tepki göstererek, "Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var." dedi.

Yunus Akgün de penaltı kararını eleştirerek, "Oyuna ortaktık ve maç 1-1'di. Yanlış bir penaltı kararı verildi. Ardından frikikten gol yedik. Bundan sonra düştük. Biz Galatasaray'ız. İyi reaksiyon vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇINI DA KATLETMİŞTİ

Eskas'ın Türk takımlarıyla ilgili tartışmalı kararları bununla sınırlı değil. Norveçli hakem, 13 Mart 2025'te Rangers-Fenerbahçe maçını da yönetmişti.

Fenerbahçe'nin 4 farklı pozisyonda penaltı beklediği karşılaşmada Talisca, Kostic ve Mert Hakan'ın pozisyonları tartışma yaratmış, VAR incelemelerine rağmen penaltı kararı çıkmamıştı. Sarı-lacivertliler mücadele sonunda seri penaltı atışlarıyla Avrupa Ligi'ne veda etmişti.