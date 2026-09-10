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Rafael Leao eski takımı karşısında oyuna girdi, hayatının şokunu yaşadı!

Galatasaray’ın yıldızı Rafael Leao, Şampiyonlar Ligi’nde altyapısından yetiştiği Sporting karşısında taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı. Portekizli oyuncu oyuna girdiği andan itibaren ıslıklanırken, maç öncesindeki “Sporting benim evim” sözleri yeniden gündeme geldi.

Rafael Leao eski takımı karşısında oyuna girdi, hayatının şokunu yaşadı!
Cevdet Berker İşleyen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kariyerinde özel bir yere sahip olan Sporting’e karşı forma giydi. Portekizli futbolcu, altyapısından yetiştiği kulübün taraftarlarından beklemediği bir tepkiyle karşılaşırken gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

TÜM STAT ONU ISLIKLADI

Rafael Leao eski takımı karşısında oyuna girdi, hayatının şokunu yaşadı! 1

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Rafael Leao, ikinci yarıda teknik direktörün tercihiyle oyuna dahil oldu. Ancak yıldız futbolcunun sahaya adım atması, Sporting tribünlerinde olumlu bir karşılık bulmadı.

Leao’nun oyuna girmesinin ardından yeşil-beyazlı taraftarlar, Portekizli futbolcuyu yoğun şekilde protesto etmeye başladı. Tecrübeli oyuncunun ayağına her top geldiğinde tribünlerden yükselen ıslık sesleri dikkat çekti.

“SPORTING BENİM EVİM”

Rafael Leao eski takımı karşısında oyuna girdi, hayatının şokunu yaşadı! 2

Leao’nun maç öncesindeki sözleri ise karşılaşmada yaşananları daha da anlamlı hale getirdi. Sporting altyapısından yetişen Portekizli yıldız, eski kulübüne olan bağlılığını açık şekilde ifade etmişti.

Leao, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, “Sporting benim evim, bir gün buraya geri dönmeyi çok isterim” demişti.

SEVGİ MESAJLARINA RAĞMEN TEPKİ

Rafael Leao eski takımı karşısında oyuna girdi, hayatının şokunu yaşadı! 3

Galatasaray formasıyla eski takımının karşısına çıkan Leao, Sporting’e yönelik olumlu ifadeler kullanmasına rağmen taraftarların protestosundan kurtulamadı. Portekizli oyuncu, maç boyunca topu her aldığında tribünlerin ıslıklı tepkisine maruz kaldı.

Böylece Leao için duygusal anlam taşıyan Sporting karşılaşması, yıldız futbolcunun eski kulübünün taraftarlarıyla yaşadığı gerilim nedeniyle farklı bir atmosferde geçti.

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