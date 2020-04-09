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Kararmış meyve yediğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Hava ile temas eden meyveler kısa sürede kararır. Kimileri bu durumu meyvenin çürümesi olarak adlandırsa da aslında tam olarak çürüme diyemeyiz. Havayla temas eden meyve karardıktan sonra yenmez diye bir kural yoktur. Ancak kararan meyvenin birtakım etkileri de olabilir.

Kararmış meyve yediğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor

Meyveleri kestikten sonra açıkta bıraktığımızda çok hızlı bir şekilde üzerlerinde renk değişiminin meydana geldiğini görürüz. Bunun nedeni ise meyvelerin kesildikten sonra, fenolik bileşenlerin polifenol oksidaz enzimiyle temasa geçmesidir. Özellikle elma, avokado, muz gibi meyvelerde bu durum sıklıkla yaşanır. Peki kararmış meyve yemenin vücudumuza ne gibi etkileri olabilir? İşte detayları...

Meyvenin kararması sonucunda serbest radikaller ortaya çıkar. Bu serbest radikaller sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilirler. Kararmış meyveleri aşırı tüketmekten kaçınmanızda fayda olacaktır.

Meyveler kararmaya başladıklarında besin değerlerini de kaybetmeye başlarlar. Yani meyvede bulunan vitamin ve mineralleri olduğu gibi alamazsınız.

Kararmaya başlayan meyve ilk dakikalarda çürümese de belirli bir saat içinde bozulmaya başlayacaktır. Kararmış ve beklemiş meyveyi yemek çeşitli hastalıklara kapı açabilir.

Kararmış meyvelerin antioksidan etkisinde de azalma olur.

MEYVELERİN KARARMAMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlk olarak meyvelerin oksijenle temasını tamamen önlemelisiniz. Bunun için vakumlu torbalar idealdir.

Meyvelerin kararmasını önlemek için oda sıcaklığında bekletmek yerine buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Meyveleri kestikten sonra kalan meyvenin üzerine limon suyu sürün. Sitrit asit meyvelerin kararma süresini uzatır.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık ve beslenme, kararmış meyve tüketimi,

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