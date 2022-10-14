Karasu Limanı Karadeniz'in yeni ticaret merkezi oldu

İSTANBUL (AA) - Karadeniz'in en yeni ticaret merkezi olan IC Karasu Limanı'na yanaşan gemilerin sayısı bin 755'e ulaşırken, toplam ticaret hacmi de 8,1 milyar avro oldu.

IC Karasu Limanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında hizmete giren IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme AŞ (IC Karasu Limanı), açıldığı günden bu yana yarattığı ticaret hacmi ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda IC Karasu Limanı açılışından bugüne kadar limana yanaşan 1.755 adet gemi ile bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olurken, 8,1 milyar avroluk bir ticaret hacmi oluşturdu. Liman, Karadeniz'in yeni ticaret merkezi oldu.

Hizmet sunduğu geniş hinterland, sahip olduğu yüksek kapasite ve dünyanın en modern altyapı ve standartları ile sunduğu çok modlu taşıma avantajlarıyla Karadeniz'den dünyaya açılan en modern liman konumunda olan IC Karasu Limanı, yıllık 1 milyon 500 bin ton genel kargo, dökme yük ve 110 bin Adet Ro-Ro ve 50 bin TEU konteyner yük kapasitesine sahip.

-"IC Karasu Limanı, ülkemiz için çok önemli hizmetler sunuyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IC Karasu Liman Müdürü Gökçen Erdem, IC Karasu Limanı'nın Türkiye'nin Karadeniz'e açılan en önemli ticaret kapılarından biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sırasında ve sonrasında dünyada yaşanan lojistik ve tedarik zinciri ile ilgili darboğazların da net bir şekilde gösterdiği gibi, modern limanlar ülkelerin dış dünya ile bağlantılarında son derece önemli bir konuma sahip. Ocak 2017'de ilk geminin ziyareti ile faaliyete başlayan ve hizmetlerini kesintisiz ve sürekli büyüterek geliştiren IC Karasu Limanı, Türkiye'nin Karadeniz'e açılan en önemli ticaret kapılarından biri olarak ülkemiz için çok önemli hizmetler sunuyor."

- "IC Karasu bölgeye binlerce istihdam sağlıyor"

Erdem, IC Karasu Limanının ana iş kolu ve ilgili yan sektörlerle birlikte sunduğu doğrudan ve dolaylı hizmetlerle binlerce insana nitelikli istihdam sağladığını vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"IC Karasu Limanı, sunduğu üstün standartlardaki hizmetler İlgili endüstrilerle ve ilgili iş kollarının ürettiği değer ile birlikte düşünülürse, bugün ve gelecekte çok büyük bir potansiyele sahip güçlü bir ticaret ekosisteminin tam merkezinde yer alıyor. IC Karasu Limanı, ülkemizin her geçen yıl yükselen ticaret ve üretim kapasitesinin gerektirdiği modern altyapılı ve yüksek kapasiteli bir limana olan ihtiyacı da başarı ile karşılıyor. IC Karasu Limanı sahip olduğu avantajlı konumla Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul'u önemli bir kara ve deniz trafiği yükünden de kurtarıyor. Tarım ürünlerinin hedef pazarlara zaman kaybedilmeden hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak hem çevrenin korunmasına hem tarımsal verimliliğe hem de ihracata önemli katkılar sağlıyor."

Açıklamaya göre, IC Karasu Limanı, başta Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Bolu, Zonguldak'taki sanayi bölgeleri olmak üzere Konya, Karabük, Çankırı, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ile sebze-meyve ihracatı özelinde Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Manisa, Muğla ve Çanakkale illeri için stratejik bir önem taşıyor. Açıldığı Ocak 2017'den bugüne kadar IC Karasu Limanı üzerinden taşınan toplam yük miktarı, 6,75 milyon ton olarak gerçekleşti. Karasu Limanı üzerinden en çok ithalatın yapıldığı ilk üç ülke ise 2,7 milyon ton ile Rusya, 904 bin ton ile Ukrayna ve 176 bin ton ile Mısır oldu.

Açıklamada ayrıca IC Karasu Limanı'na ilişkin olarak şu rakamlara yer verildi:

"IC Karasu Limanı'na yanaşan en büyük gemi, Meghna Fortune isimli gemi oldu. 35,210 gros tonluk Meghna Fortune, 4 Mart 2022 tarihinde Hindistan'dan 9 bin 900 ton rulo sac getirdi. IC Karasu Limanı üzerinden en çok ihracat yapılan ilk üç yük cinsi, 603 bin ton kireç taşı, 236 bin ton klinker ve 218 bin ton rulo sac oldu.

IC Karasu Limanı'ndan en çok ihracat yapılan ilk üç ülke 695 bin ton ile Ukrayna, 160 bin ton ile ABD ve 66 bin ton ile Romanya oldu. En çok ithalat yapılan ilk üç yük cinsi 1,511 milyon ton ile buğday, 992 bin ton ile mısır ve 384 bin ton ile soya olarak sıralandı. Karasu Limanı'na son beş yılda bin 142'si genel kargo, 613'ü Ro-Ro gemisi olmak üzere bin 755 ticari gemi yanaştı. Karasu Limanı üzerinden en çok ithalatın yapıldığı ilk üç ülke ise 2,7 milyon ton ile Rusya, 904 bin ton ile Ukrayna ve 176 bin ton ile Mısır oldu."

