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Karataş’a özveri teşekkürü

ERZURUM HABERLERİ  | 18.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

TESKOMB 12.

Karataş’a özveri teşekkürü

TESKOMB 12. Bölge Başkanı Mürsel Karataş, Kovid-19 sürecinde Erzurum Valisi Okay Memiş’ten özel izin alarak haftanın yedi günü esnaf için çalıştı. Esnafa 25 milyonluk Destek Paket Kredisi kullandıran Karataş’a Konfeksiyon İmalatçıları Dernek Başkanı Fuat Yılmaz teşekkür ziyaretinde bulundu.
Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Erol Öztaşkın’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Karataş’a özverili çalışmalarından ve esnafa sağladığı krediler nedeniyle teşekkür eden Yılmaz, “TESKOMB 12. Bölge Birliği Başkanımız Mürsel Karataş ekibi ile birlikte korona virüs sürecinde esnafımız için yoğun çalıştı ve büyük fedakarlık yaptı. Özverili çalışmalarından ötürü bizde başkanımıza nezaket ziyaretinde bulunarak kendisine ve ekibine teşekkür ettik. Başkanımız bu süreçte Erzurum esnafı için adeta can suyu oldu. Kendisi bizim baş tacımız” şeklinde konuştu.
Karataş, korona virüs sürecinde sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde Vali Okay Memiş’in özel izni ile haftanın tüm günlerinde mesai harcadı. Devlet ve Hükümetin Destek Paket Kredi uygulamaları kapsamında Karataş, Erzurum’da faaliyetlerini sürdüren 1000 esnaf ve sanatkara 25’er bin lira kredi verdi. TESKOMB 12. Bölge Birliği ve Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Karataş, “Valimiz Okay Memiş’in özel izni ile personelimizle haftanın yedi günü hizmet vererek, Koronavirüs sürecinde kooperatifimize kredi için başvuran 1000 esnafımıza 25’er bin TL kredi kullandırdık. Bu rakam 25 milyon TL’ye ulaştı” dedi.
Ocak 2020 tarihinden beri bugüne kadar bölge esnaf ve sanatkarına 114 milyonluk kredi kullandırdıklarını ifade eden TESKOMB 12. Bölge Birliği Başkanı Mürsel Karataş, bu zorlu süreçte esnaf ve sanatkarlara can suyu oldukları için mutlu olduklarını söyledi.
Karataş, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül’ün müthiş destekleri ile Koronavirüs sürecinde esnafımızı kredisiz bırakmadık. Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Valimiz Okay Memiş’in izni ile haftanın tüm günleri personelimizle birlikte yoğun mesai harcayarak bize müracaat eden hiçbir esnafımızı mağdur etmedik. Valimize bize sağladığı özel izin için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Karataş’a özveri teşekkürü

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