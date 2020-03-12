Karatay Belediyesi, ilçedeki tüm okulları dezenfekte ediyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahallelerde bulunan tüm okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı.

Karatay Belediyesi, Çin’de başlayan ve bütün dünyayı saran koronavirüsünün etkilerini en aza indirmek, okullarda öğrencilerin elinin değdiği yerlerin daha temiz ve sağlıklı olması için ilçe genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması başlatıldı. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, Covid-19 virüsünün dünyada baş göstermesi dolayısıyla yıl boyunca gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Karatay’daki tüm okulları kapsayan dezenfekte çalışmaları kapsamında sınıflarda sıralar, masalar, pencere kulpları, yemekhaneler, kantinler, koridorlar ve tuvaletler gibi öğrencilerin ortak alanları ile daha pek çok yer, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

“Çocuklarımız ve vatandaşlarımız bizim için çok değerli

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, okullarda yürütülen dezenfekte çalışmaları hakkında bir değerlendirmede bulundu. Karatay Belediyesi olarak en büyük önceliklerinin vatandaşların huzuru, mutluluğu ve özellikle de sağlığı olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak yıl boyunca zaten Çevre ve Temizlik Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, ilçemiz genelinde virüs, bakteri ve haşerelere karşı ilaçlamalarını yapıyorlardı. Ancak koronavirüs olarak bilinen Covid-19 virüsünün Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkması ve dünya geneline yayılması sonrası çalışmalarımızı sıklaştırdık. Karatay Belediyesi olarak, Covid-19 virüsüyle ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren gelişmeleri çok yakından takip ederek, ülkemizde ve şehrimizde oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı tüm değerlendirmelerimizi yaptık, tedbirlerimizi büyük bir titizlikle aldık. Bu kapsamda da Çevre ve Temizlik Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, ilçemiz genelindeki tüm okullarda sınıflar, koridorlar, lavabolar ve lavabolardaki tuvaletler ile merdiven demirleri gibi yavrularımızın özellikle ortak alanlarının yanı sıra sıkça dokunulan yüzeyleri dezenfekte ediyor. Çalışmalarımızı aralarında Covid-19 olarak bilinen yeni korona virüsün de bulunduğu diğer virüs ve bakterilere karşı etkili olduğu kanıtlanmış dezenfektanlarla yürütülmektedir. Okullarımızın yanı sıra ilçemizde cami, park tesisler ve daha pek çok alanda da yürüteceğiz. İnşallah ülkemiz yapılan bu gayretli çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi bu olumsuzluktan da en az etkiyle kurtulacaktır” ifadelerini kullandı.