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Karatay Belediyesi, ilçedeki tüm okulları dezenfekte ediyor

KONYA HABERLERİ  | 12.03.2020 14:39 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahallelerde bulunan tüm okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı.Karatay Belediyesi, Çin’de başlayan ve bütün dünyayı saran koronavirüsünün etkilerini en aza indirmek, okullarda öğrencilerin elinin değdiği yerlerin daha temiz ve sağlıklı olması için ilçe genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahallelerde bulunan tüm okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı.
Karatay Belediyesi, Çin’de başlayan ve bütün dünyayı saran koronavirüsünün etkilerini en aza indirmek, okullarda öğrencilerin elinin değdiği yerlerin daha temiz ve sağlıklı olması için ilçe genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması başlatıldı. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, Covid-19 virüsünün dünyada baş göstermesi dolayısıyla yıl boyunca gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Karatay’daki tüm okulları kapsayan dezenfekte çalışmaları kapsamında sınıflarda sıralar, masalar, pencere kulpları, yemekhaneler, kantinler, koridorlar ve tuvaletler gibi öğrencilerin ortak alanları ile daha pek çok yer, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

“Çocuklarımız ve vatandaşlarımız bizim için çok değerli
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, okullarda yürütülen dezenfekte çalışmaları hakkında bir değerlendirmede bulundu. Karatay Belediyesi olarak en büyük önceliklerinin vatandaşların huzuru, mutluluğu ve özellikle de sağlığı olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak yıl boyunca zaten Çevre ve Temizlik Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, ilçemiz genelinde virüs, bakteri ve haşerelere karşı ilaçlamalarını yapıyorlardı. Ancak koronavirüs olarak bilinen Covid-19 virüsünün Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkması ve dünya geneline yayılması sonrası çalışmalarımızı sıklaştırdık. Karatay Belediyesi olarak, Covid-19 virüsüyle ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren gelişmeleri çok yakından takip ederek, ülkemizde ve şehrimizde oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı tüm değerlendirmelerimizi yaptık, tedbirlerimizi büyük bir titizlikle aldık. Bu kapsamda da Çevre ve Temizlik Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, ilçemiz genelindeki tüm okullarda sınıflar, koridorlar, lavabolar ve lavabolardaki tuvaletler ile merdiven demirleri gibi yavrularımızın özellikle ortak alanlarının yanı sıra sıkça dokunulan yüzeyleri dezenfekte ediyor. Çalışmalarımızı aralarında Covid-19 olarak bilinen yeni korona virüsün de bulunduğu diğer virüs ve bakterilere karşı etkili olduğu kanıtlanmış dezenfektanlarla yürütülmektedir. Okullarımızın yanı sıra ilçemizde cami, park tesisler ve daha pek çok alanda da yürüteceğiz. İnşallah ülkemiz yapılan bu gayretli çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi bu olumsuzluktan da en az etkiyle kurtulacaktır” ifadelerini kullandı.

“Başkan Hasan Kılca’dan çocuklara ve vatandaşlara hijyen tavsiyesi”
Hasan Kılca, Covid-19 virüsünün alt edilebilmesinin ulusal ve uluslararası seviyede çaba gerektiren bir durum oluğuna vurgu yaparak bu enfeksiyondan etkilenmemek için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi. Kılca, “Biz, temelinde temizlik olan bir medeniyete, inanca ve kültüre sahibiz. Dolayısıyla öğrenci kardeşlerim ve vatandaşlarımdan ricam; özellikle şu dönemde kişisel hijyen ve el yıkamaya karşı biraz daha hassas olmalarıdır. Ben bu vesileyle tüm insanlığa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

“Sağlık Bakanlığımızın koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu”
Dünya genelinde Covid-19 ile mücadelenin sürdüğünü dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalar ve etkili gayretin ise tüm dünyanın dikkatini çektiğini söyledi.
Başkan Hasan Kılca, “Sağlık Bakanlığımız, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yeni tip koronavirüs salgınına karşı acil durum ilan etmesinden çok daha önce havalimanlarında termal kamera ve gözlem uygulaması başlattı. Daha sonra ise virüsün görüldüğü yüksek riskli ülkelerle uçuşlar durduruldu, İran ve Irak’la kara sınırları kapatıldı. Yine bakanlığımız, Bilim Kurulu’nun da önerileri doğrultusunda sınır bölgelerine sahra hastaneleri kurdu, virüsün görüldüğü ülkelerden Türkiye’ye giriş yapanlar için de 14 günlük gözlem sürecini başlattı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibinin bu büyük gayreti, alınan önlemler dünyanın dikkatini çekti. Ben bu vesileyle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ülkemiz ve milletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bu olumsuzluğu da kısa sürede atlatacaktır” diye konuştu.

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