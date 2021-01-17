Karatay Belediyesi ilçeye trafik eğitim parkı kazandırıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye “Trafik Eğitim Parkı” kazandırıyor.

Karatay Belediyesi, vatandaşların huzur ve güven içinde dinlenebileceği, çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya devam ediyor. Değişen ve hızla büyüyen Karatay’da, vatandaşların daha modern yaşam alanlarına kavuşmaları adına yeni parkları kazandıran Karatay Belediyesi, trafik kurallarına duyarlı bir nesil yetiştirme hedefiyle yeni bir projeyi ilçede hizmete sunuyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde “Trafik Eğitim Parkı” inşa ediliyor. 8 bin 858 metrekarelik alan üzerinde yapılan ve minyatür bir şehrin canlandırılacağı park için çalışmalar hızlandı. Karataylıların yeşil alan ve sosyal yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya üst geçidi, kavşak, yaya geçitleri, mini otopark alanı ve kafeteryanın yanı sıra ailelerin dinlenebileceği yarı açık oturma alanları, bisiklet yolu, mini amfi, açık otopark alanı ile çocuk oyun alanı bulunuyor. Özellikle yeşil alanların ön planda tutulduğu “Trafik Eğitim Parkı” projesiyle çocuklar, trafik kurallarını akülü araçlar kullanarak öğrenirken; aileleri de yürüyüş yapıp hoş vakit geçirecekleri bir alana daha kavuşmuş olacaklar. Çalışmaların başladığı “Trafik Eğitim Parkı”nın kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.