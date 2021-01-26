Karatay Belediyesinden yapılandırma son hafta uyarısı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 7256 sayılı vergi affı kapsamında belediyeye borcu bulunan vatandaşların yapılandırmadan yararlanabilmesi için son haftaya girildiğini hatırlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karatay Belediyesi, kanun kapsamında belediyeye borcu olan kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçları yapılandırma işlemlerini sürdürüyor. Karatay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşların bu yapılandırmadan yararlanabilmesi için son haftaya girildiğinin hatırlatması yapıldı.

“Yapılandırmada son gün yaklaşıyor”

Belediye borçlarının yapılandırması için son haftaya girildi. Mükellefler yapılandırma işlemlerini 01 Şubat 2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlar yapılandırma kapsamında yer alırken, mükelleflere borçlarını peşin ödeme ve taksitlendirme olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Peşin ödemeyi tercih eden kişi ve kuruluşların ödemelerini 01 Mart 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Karatay Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye borcu bulunan vatandaşların yapılandırma kapsamında 01 Şubat Pazartesi gününe kadar başvuru yapmaları halinde peşin ödemede yaklaşık yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkânı sağladığı ve yapılandırma yapacak vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları belirtildi. Yapılandırma işlemlerine başvurmak isteyen vatandaşlar, Karatay Belediyesi 01 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar Karatay Belediyesi Emlak Servisi ve www.karatay.bel.tr adresinden başvurabilecek.

