Karatay Eğitim Projesi’nin protokolü imzalandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, eğitime katkı sağlamak ve öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine destek amacıyla bugüne kadar çeşitli projeye imza atarken, içerisinde birçok proje uygulamasını barındıran Karatay Eğitim Projesi’ne ilişkin protokol de imzalandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Karatay Belediyesi, Karatay Kaymakamlığı Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ile liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak eğitim, kültür, teknoloji ve sportif alanlarda yapılacak çalışmalarda iş birliği içinde, verimli ve etkin bir eğitim öğretim süreci inşa etmeye ilişkin protokol için Konya Valiliğinde imza töreni düzenlendi. Karatay Eğitim Projesi’ne ilişkin protokole, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar imza attı.

“Bu proje, ilçemizin eğitimine çok büyük katkılar yapacak”

İmza töreninde konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, en büyük amaçlarının vatan, millet, bayrak sevgisiyle donanmış, milli ve manevi duygularından ödün vermeyen geçmişini unutmayan fakat bunun yanında dünyadaki tüm bilimsel gelişmelerden haberdar olup bu ilerlemelerin daha da ötesine geçen nesiller yetiştirmek olduğunun altını çizdi. Vali Toprak; Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karatay Belediyesi, Karatay Kaymakamlığı ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanacak protokolün de bu amacı taşıdığını belirterek, “Valiliğimiz, üniversitelerimiz, belediyelerimiz, STK’larımız ve diğer tüm kurum ile kuruluşlarımız şehrimizde çok güzel faaliyetler gerçekleştiriyor. Herkes bu konuda elini taşın altına koyuyor ve inanılmaz işler ortaya çıkıyor. Bugün de Karatay Eğitim Projesi’nin protokolünü imzalıyoruz. Proje kapsamında Karatay Belediyemiz, ilçe genelinde ilkokula başlayacak tüm öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği veriyor vermeye devam edecek. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kütüphanesi kuruldu. Öğrenciler, tamamen bilimsel ve yeni birçok bilgiye bu kitaplıktan ulaşabilecek. Yine Karatay Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde eğitim gören öğrenciler için tarihi ve kültürel geziler düzenleyecek. Karatay Belediyesi, ilçe genelini kapsayacak şekilde ‘Karatay Robot Yarışması’ düzenleyecek. Liderlik Atölyesi Projesi kapsamında hem öğretmenler hem de okul yöneticileri eğitilecek. Yine, ‘Mutlu Birey Atölyeleri Projesi’ kapsamında kişilik gelişimi ve girişimcilik eğitimleri verilecek. Karatay’daki öğretmen ve öğrenciler, üniversitenin imkanlarından faydalanabilecek. Karatay Eğitim Projesi, gerçekten de hepsi birbirinden kıymetli birçok alt projeyi içeriyor. Ben bu vesileyle Necmettin Erbakan Üniversitemize, Karatay Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Karatay Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.