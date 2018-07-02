Karatay kanserden korunmanın sırrını açıkladı

Hastalıkların kökeninde yanlış beslenme yatıyor

Birçok önemli hastalığın asıl nedeninin yanlış beslenme olduğuna dikkat çeken Karatay açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:''Babamda kalp var bende de olacak diye bir şey yok. Bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. Hepimizde kanser genleri var ama bunlar uykuda. Bunlar yanlış beslenmeyle,toksik tüketmeyle,modern buğday tüketmeyle uyandırdığımız zaman birinde akciğer,birinde meme birinde başka bir kanser yapıyor.''

Gluten ekmeği çok tükettiğimiz için bizi hastalandırıyor

Siyez buğday tüketiminin arttırılması gerektiğini belirten Karatay bu konuda bakanlığa büyük görevler düştüğünü de sözlerine ekledi. Karatay, '' Modern buğday hibrit olduğu için yüzde 60 ile yüzde 80 oranında gluten içeriyor. Bu gluten ekmeği çok tükettiğimiz için bizi hastalandırıyor. Bu nedenle siyez buğdayının tüketiminin arttırılması gerekiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı bu konuda çiftçiyi teşvik etmeli'' şeklinde konuştu.

Ev yapımı yoğurtlar tüketilmeli

Buğdayda bulunan glutenin bağırsaklarda zararlı bakteri üretimine neden olduğundan bahseden Karatay ''Bağırsaklarımızda bulunan küçük tüyler bizi bakterilerden koruyorken gluten bunları öldürüyor. Bu nedenle doğal bir biçimde beslenmeliyiz. Evde yapılan yoğurtlar ve doğal meyvelerden yapılan sirkeleri tüketmeliyiz. Kurtlu elmalardan yapılan sirkeler tüketmeliyiz.