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Karatay kanserden korunmanın sırrını açıkladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr.Canan Karatay geçtiğimiz günlerde Kastamonu’da katıldığı bir etkinlikte kanseri önleyecek önemli tavsiyelerde bulundu. İşte Canan Karatay’ın herkesi ilgilendiren açıklamaları...

Karatay kanserden korunmanın sırrını açıkladı

Hastalıkların kökeninde yanlış beslenme yatıyor

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Birçok önemli hastalığın asıl nedeninin yanlış beslenme olduğuna dikkat çeken Karatay açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:''Babamda kalp var bende de olacak diye bir şey yok. Bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. Hepimizde kanser genleri var ama bunlar uykuda. Bunlar yanlış beslenmeyle,toksik tüketmeyle,modern buğday tüketmeyle uyandırdığımız zaman birinde akciğer,birinde meme birinde başka bir kanser yapıyor.''

Gluten ekmeği çok tükettiğimiz için bizi hastalandırıyor

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Siyez buğday tüketiminin arttırılması gerektiğini belirten Karatay bu konuda bakanlığa büyük görevler düştüğünü de sözlerine ekledi. Karatay, '' Modern buğday hibrit olduğu için yüzde 60 ile yüzde 80 oranında gluten içeriyor. Bu gluten ekmeği çok tükettiğimiz için bizi hastalandırıyor. Bu nedenle siyez buğdayının tüketiminin arttırılması gerekiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı bu konuda çiftçiyi teşvik etmeli'' şeklinde konuştu.

Ev yapımı yoğurtlar tüketilmeli

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Buğdayda bulunan glutenin bağırsaklarda zararlı bakteri üretimine neden olduğundan bahseden Karatay ''Bağırsaklarımızda bulunan küçük tüyler bizi bakterilerden koruyorken gluten bunları öldürüyor. Bu nedenle doğal bir biçimde beslenmeliyiz. Evde yapılan yoğurtlar ve doğal meyvelerden yapılan sirkeleri tüketmeliyiz. Kurtlu elmalardan yapılan sirkeler tüketmeliyiz.

Yün yorgan ve yastıklarda yatılmalı

Yün kullanımının da öneminden söz eden Karatay şu tavsiyelerde bulundu: ''Modern hayat, modern yataklar çıktıktan sonra hanımların, beylerin ağrıları arttı. Modern yataklar ağrı sebebi. En güzelini alabilirsiniz ama onun üstüne yünden yapılan saf battaniye sereceksiniz. Yün yorgan ve yastıkta yatmalısınız.''

Kanser diye bir şey yok

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Kanseri engelleyen en önemli besinlerden birisi buğday şurası.Uzmanların önerisine göre kanser tedavisinde oldukça büyük bir öneme sahip buğdayın yanı sıra buğday çimi yenilmesi ve buğday şurası içilmesi de oldukça faydalı. Aynı zamanda Pakistan'da ki Hunzakut Prensliğinde kanserden ölüm yok. Hunzakutlular sürekli acıbadem ve kayısı çekirdeği yiyorlar kansere yakalanmıyorlar.

Kaynak: Sabah sağlık

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