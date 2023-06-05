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Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde ilk kayıt dönemi başladı

05.06.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi için ilk kayıt süreci başladı.

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde ilk kayıt dönemi başladı

Sanata, kültüre yeteneği bulunan 7-14 yaş aralığındaki Karataylı tüm çocukların eğitim alabileceği akademi için ilk kayıt tarihi ise 9 Haziran Cuma günü sona erecek.

Karatay belediyesi tarafından Doğuş Mahallesinde yapımı tamamlanan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi artık ilk öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor. İlçede eğitim gören çocukların ve gençlerin öğrenme, üretme ile uygulama çabalarının yeni mekanı olma hedefiyle çocuklarda yeni beceriler ve araç kullanma kazandırmayı planlayan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde ilk kayıt dönemi başladı. 9 Haziran Cuma gününe kadar kabul edilecek ilk kayıtlara 7-14 yaş aralığında bulunan tüm Karataylı çocuk ve gençler başvuru yapabilecek. 3 Temmuz’da başlayacak eğitimler 25 Ağustos’ta sona erecek ve kaydını yapan kursiyerler 8 hafta boyunca eğitimlerini teorik ile uygulamalı olarak alacaklar.

“ÇOCUK VE GENÇLERİMİZİN SANATSAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKI SUNUYORUZ”

Karatay Kültür ve Sanat Akademisinin sanata ve kültüre yetenekli gençlerin erken yaşlarda keşfedip geleceğe hazırlanmasına katkı sunacağını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencilerin kişisel gelişimi, eğitim başarısının artması ve sosyalleşmesi için tüm imkanları sağladıklarını belirtti. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi için ilk kayıtları almaya başladıklarının söyleyen Başkan Kılca, “Çocuklarımız burada ilgi ve yeteneklerine göre eğitim alacaklar. Akademimizde Drama, Müzik, Ahşap, Çini ve Bilgisayar Atölyeleri ile dil kurslarımızın yanı sıra çocuklarımızın sosyal, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak bölümler bulunuyor. 8 hafta sürecek eğitimlerimize ve kurslarımıza tüm Karataylı çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyoruz. Karatay Kültür ve Sanat Akademimizin ilçemize, çocuklarımıza ve tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KARATAY’IN KÜLTÜR VE SANATINA KATKI YAPACAK PROJE

İçerisinde; Ahşap Atölyesi, Çini ve Seramik Atölyesi, Müzik Atölyesi, Resim Atölyesi, Drama Atölyesi, Akıl ve Zeka Atölyesi, Yabancı Dil Atölyeleri, Bilişim Atölyesi ve Çocuk Okuma Salonu bulunan akademide alanında uzman isimlerden eğitim alacak öğrenciler; sanata ve kültüre olan ilgi ile yeteneklerini daha da geliştirecek.

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