Karatay’da sürücü kursu araçları dezenfekte edildi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Yeni Tip Korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme süreciyle birlikte ilçe genelindeki sürücü kursu araçlarını dezenfekte etti.

Türkiye, Mart ayından bu yana Koronavirüs ile olan mücadelesini geniş kapsamlı sürdürüyor. Ülke genelinde uygulanan sıkı tedbirler ve alınan kararlar sayesinde vaka sayısında azalma yaşanırken, normalleşme adımları da birer birer hayata geçerken yaklaşık 2 aydır kapalı olan birçok işletme ve iş yerleri de kapılarını müşterilerine açmaya başladı. Salgınla mücadeleyi ilk günden bu yana titiz şekilde sürdüren Karatay Belediyesi de tedbirleri üst seviyede tutmaya devam ediyor. Söz konusu önlemler kapsamında ilçedeki sürücü kurslarına ait araçları, Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

“Ülkemizin normalleşme sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak ilçenin yoğun olduğu noktalarda tedbirlerin alınmaya devam edildiğini vurgulayarak vatandaşların da bu konuda hassas hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Ülkemiz genelinde uzun bir süredir kapalı olan işletmeler yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte artık vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Tabi bu süreçte salgın riskinin yeniden oluşmaması için kurallar ve tedbirler çok önemli. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu sürece katkı sunmak adına ilçemizdeki sürücü kurslarımıza ait kurs eğitim araçlarını dezenfekte ettik. Hemşehrilerimizin de bu süreçte önlemlerini alması ve herhangi bir rehavete kapılmaması gerekiyor. Bu hastalığı ancak alacağımız tedbirler sayesinde yenebiliriz. Bizim bu savaştaki silahımız sosyal mesafe, hijyen ve maskedir. Belediye olarak bizler, gerekeni yapmaya ve hastalık bitene kadar dezenfekte çalışmalarımıza düzenli olarak devam edeceğiz” dedi.