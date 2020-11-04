Karatay’daki öğrencilere online deneme sınavı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, pandemi döneminde sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olabilmek için online sınav desteği sağlayacak.

Karatay Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle derslerine uzaktan devam eden öğrenciler için Karatay Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ücretsiz online deneme sınavı düzenleyecek. Akademi Karatay Projesi kapsamında düzenlenecek online sınavlarla kendilerini deneme imkanı bulacak olan öğrenciler, okul müdürlüklerinden gönderilen link ve şifrelerle online deneme sınavına katılabilecekler.

İlk sınav 8 Kasım Pazar günü

Online deneme sınavı için Akademi Karatay Projesi kapsamında tüm hazırlıklar tamamlandı. Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girecek olan 8. sınıflar ile başlayacak olan online deneme sınavlarının ilki 8 Kasım Pazar günü saat 15.00 ve 16.30’da iki oturum şeklinde gerçekleşecek. İlerleyen tarihlerde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan 12. sınıflar için de online deneme sınavı yapılacak.

“Online deneme sınavı, öğrencilerin heyecanlarını yenmelerine katkı sağlayacak”

LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler için online deneme sınavı düzenleyeceklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, pandemi döneminde öğrencilerin sınav heyecanını bir nebze de olsa azaltmak için online deneme sınavıyla öğrencilerin yanlarında olacaklarını kaydetti. Düzenleyecekleri online sınavların, gerçek sınavlar öncesi öğrencilerin bilgilerini sınamak adına büyük önem taşıdığına vurgu yapan Hasan Kılca, “Geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi şartlarda, en iyi şekilde yetişmeleri, eğitim almaları bizim en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz. Karatay Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımız devam ediyor. Geçen yıl LGS’ye girecek tüm öğrencilerimize LGS kaynak seti desteğimiz olmuştu. Bu yıl da 8 Kasım Pazar günü online bir sınav gerçekleştireceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımızla bu projeyi hazırladık. Hayata geçirdiğimiz ve devam eden her projemizde her çalışmamızda bu anlayışın izleri ve örnekleri gözükmektedir. Online sınavların öğrencilerimizin başarısına katkı sağlamasını diliyorum. Karatay Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemizde eğitim gören tüm 8. sınıf öğrencilerimizi bu sınava davet ediyorum. İnşallah başarılı olurlar” dedi.