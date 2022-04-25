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Karate 1 Premier Lig final müsabakalarıyla tamamlandı

25.04.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Portekiz'de düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in 1. etap organizasyonu final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye şampiyonada 4 gümüş 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Matosınhos kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 55 kiloda Tuba Yakan, 68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol, erkekler katada Ali Sofuoğlu gümüş madalya kazandı.

Kumite 60 kiloda Eray Şamdan, katada ise Enes Özdemir bronz madalyanın sahibi oldu.

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