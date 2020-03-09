Karate de Kuşak heyecanı

Karate İl Temsilciliği 2020 yıllı faaliyet programında yer alan Karate Kyu Kuşak Sınavı cumartesi günü Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

Yoğun katılımla yapılan kuşak sınavı İl Temsilcisi Mustafa Altınok, antrenörler Fatih Güneş ve Metin Balkaya nezaretinde yapıldı.

Kuşak sınavı sonucunda başarılı olan sporculara kuşakları ve sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, kuşak sınavını başarıyla geçen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

