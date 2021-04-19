Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, koronavirüse yenik düştü.

Sporculuğu döneminde dünya, Avrupa, Akdeniz, Balkan şampiyonaları ile özel turnuvalarda çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan vefat etti

İstanbul'da Kovid-19 nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden, Türkiye'de karatenin gelişimine büyük katkıları olan Delihasan'ın vefatı, tüm spor camiasını üzdü.

1969 yılında Rize'de doğan, ilk ve orta öğrenimini Rize'de tamamladıktan sonra liseyi İstanbul'da bitiren Delihasan,1984 yılında Eminönü Kültürel Karate İhtisas Spor Kulübünde spora başladı.1988 yılında ise Atilla Çeliktürk ve Hakan Alpay döneminde milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Dünya Şampiyonası'ndaki performansıyla, en iyi dövüşen sekiz sporcudan biri olarak gösterilerek ve 1988 yılında Türkiye'den Dünya Karması'na seçilmeyi başaran ilk kişi olan Delihasan, 120 kez milli formayı giydi.