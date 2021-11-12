YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Karate Milli Takımı Dubai'de

Karate Milli Takımı Dubai'de

12.11.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karate Milli Takımı Dubai'de

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 16-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 25. Dünya Karate Şampiyonası'na katılacak Karate Milli Takımı, Dubai'de ilk antrenmanını yaptı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 50 kişiden oluşan milli takım kafilesini Dubai'de Başkonsolos İlker Kılıç karşıladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, Karate Milli Takımı'nın son yıllardaki başarılı performansını devam ettireceğine inandığını söyledi.

Sporcuların Kocaeli ve Antalya'da yaptıkları kamplarla şampiyonaya hazırlandığını anlatan Kör, "Kafile çok verimli bir kamp dönemi geçirdi. Dubai’de bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte tek üzüntümüz Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü Uğur Aktaş'ın sakatlığı oldu. Uğur'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karate Milli Takımı, ilk antrenmanını organizasyona ev sahipliği yapacak Hamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTehlikeli ve zehirli! Hızla yayılıyorTehlikeli ve zehirli! Hızla yayılıyor
PARTNERCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendiCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Türk Eczacıları Birliği 43. Olağan Büyük KongresiTürk Eczacıları Birliği 43. Olağan Büyük Kongresi
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri

Ankara Namaz Vakitleri 12 Kasım Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:23
Öğle
12:38
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:03

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Cuma

Aksoy Eczanesi
Cankaya
Asmabahçe Eczanesi
Cankaya
Daldal Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Hazan Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Yeni Oyak Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.