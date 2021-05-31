Karatede olimpiyat hakemliğine seçilen Kobaş, Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayacak

Olimpiyatlarda görev alabilmek için son 3 yıllık süreçte çok sayıda yurt dışı görevine gittiğini aktaran Kobaş, "Bunun sonucunda Rabbim nasip etti, olimpiyata gidecek ilk 15 hakem arasına girdik. Olimpiyatları bekliyoruz, 60 günden az bir süre kaldı. Hedefimiz, herhangi bir sorunla karşılaşmadan olimpiyatlarda görevimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek." dedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde 33 spor branşında yapılacak ve karate branşının ilk defa yer alacağı oyunlarda 15 kişilik hakem heyetine seçilen Uğur Kobaş, bu alanda görev yapacak ilk Türk hakem olma özelliğini elde etti.

Kobaş, hakemlerin de sporcular gibi maçlara katılıp kendilerini kanıtlaması gerektiğine değinerek, "Olimpiyatta görev almak, çok çok farklı bir duygu. 'Bu, benim için bir rüyaydı, hiçbir zaman ulaşamayacağım.' diye düşündüğüm bir hayaldi. Ancak şu duygu da çok farklı; karate ilk defa Tokyo Olimpiyatları'nda yarışacak, ilk 15 hakemin içinde olmak ve olimpiyatlarda görev alacak ilk Türk karate hakemi olmak da benim için ayrı gurur kaynağı. Ömrümüz boyunca saklayacağımız güzel hatıralar olmasının yanı sıra hazzı ve gururu da çok farklı." diye konuştu.

- "Bir an önce aşı olmamız gerekiyor"

Seyircisiz maçları yönetmenin farklı bir duygu olacağına dikkati çeken Kobaş, en büyük korkusunun bu süreçte Kovid-19'la ilgili problem yaşamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizlerin bir an önce aşı olması gerekiyor çünkü daha aşı olamadık. Düşünün 3-4 yıldır mücadele ediyoruz, salgın nedeniyle olimpiyata gidemezsek, benim için çok büyük yıkıcı etkisi olur. Bütün kazanımları kaybetme noktasına geliriz. Sporcularımız dahi orada bunun sıkıntısını yaşarlar çünkü orada Türk hakemin olmaması, bir antrenörün olmaması kadar önemli. Devlet büyüklerimizin bizleri bir an önce aşı programına almasıyla gönül rahatlığıyla Tokyo'ya gideceğimize inanıyorum."