Karavan Kore Kültür Günü, Aksaray ve Kayseri'de kutlanacak

İSTANBUL (AA) - Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümüne özel Kore Kültür Merkezi tarafından farklı şehirlerde Karavan Kore Kültür Günü düzenlenecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül'de Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda, 30 Eylül'de Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde Güney Kore-Türkiye ilişkilerine özel seminer, geleneksel dans ve müzik şovları, Kore Kültür ve Mutfak Fuayesi ve Güney Kore'de eğitim seminerleri gibi etkinlik izleyenlerle buluşacak.
Etkinliklerde ayrıca iki ülke arasındaki köklü ilişkiler Güney Kore Büyükelçisinin sunumuyla izleyenlere aktarılacak.
Karavan Kore Kültür Günü'ne özel sahnelenecek "Doğu'dan Gelen Işık", Güney Kore'nin geleneksel dans ve müzik gösterilerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
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