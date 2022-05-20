YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Karavan tutkunları, Sakarya'daki festivalde buluştu

Karavan tutkunları, Sakarya'daki festivalde buluştu

20.05.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karavan tutkunları, Sakarya'daki festivalde buluştu

Karavan sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile karavan tutkunları Sakarya'da "Yaza Merhaba" organizasyonunda bir araya geldi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisindeki fuar alanında düzenlenen festivale, İstanbul, Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Hatay, Mersin, Tekirdağ ve civar illerden 700'ün üzerinde karavan ile 60'dan fazla karavan firması katıldı.

Festival alanında karavan çeşitlerinin yanı sıra karavan ve kamp ekipmanları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

- "Hedefimiz aslında karavancılığı tanıtmak"

Festivalin organizatörü ve Al-Ko Türkiye Genel Müdürü Armanç Yamaç, AA muhabirine, karavan sektörünün Türkiye'deki en büyük organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karavan sahibi olmak isteyenlere bu araçları yakından inceleme fırsatı sunduklarını aktaran Yamaç, etkinlik alanında da karavanı olan maceraseverleri bir araya getirdiklerini anlattı.

Festival kapsamında bir dizi konser ve etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Yamaç, "Hedefimiz aslında karavancılığı tanıtmak, göstermek ve karavancıların da bundan zevk almasını sağlamak." dedi.

Yamaç, Türkiye'de karavan sektörünü büyüterek ülke ihracatına önemli katkı sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

Festivale Ankara'dan ailesiyle katılan Erdoğan Güzay da hem karavancı hem sektörde faaliyet gösteren firma olarak güzel bir deneyim yaşadıklarını kaydetti.

Festival, 22 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Trabzon'da tarihi vadilerin arasındaki "Tünel Akvaryum" ziyarete açıldıTrabzon'da tarihi vadilerin arasındaki "Tünel Akvaryum" ziyarete açıldı
Mardin'de iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandıMardin'de iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 20 Mayıs Cuma

İmsak
03:42
Sabah
05:30
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:20
Yatsı
22:00
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İdam mahkumu istekleriyle herkesi şaşırttı! Özel olarak seçti

İdam mahkumu istekleriyle herkesi şaşırttı! Özel olarak seçti

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.