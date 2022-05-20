Karavan tutkunları, Sakarya'daki festivalde buluştu

Karavan sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile karavan tutkunları Sakarya'da "Yaza Merhaba" organizasyonunda bir araya geldi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisindeki fuar alanında düzenlenen festivale, İstanbul, Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Hatay, Mersin, Tekirdağ ve civar illerden 700'ün üzerinde karavan ile 60'dan fazla karavan firması katıldı.

Festival alanında karavan çeşitlerinin yanı sıra karavan ve kamp ekipmanları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

- "Hedefimiz aslında karavancılığı tanıtmak"

Festivalin organizatörü ve Al-Ko Türkiye Genel Müdürü Armanç Yamaç, AA muhabirine, karavan sektörünün Türkiye'deki en büyük organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karavan sahibi olmak isteyenlere bu araçları yakından inceleme fırsatı sunduklarını aktaran Yamaç, etkinlik alanında da karavanı olan maceraseverleri bir araya getirdiklerini anlattı.

Festival kapsamında bir dizi konser ve etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Yamaç, "Hedefimiz aslında karavancılığı tanıtmak, göstermek ve karavancıların da bundan zevk almasını sağlamak." dedi.

Yamaç, Türkiye'de karavan sektörünü büyüterek ülke ihracatına önemli katkı sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

Festivale Ankara'dan ailesiyle katılan Erdoğan Güzay da hem karavancı hem sektörde faaliyet gösteren firma olarak güzel bir deneyim yaşadıklarını kaydetti.

Festival, 22 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.

