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  4. Karbonatla diş beyazlatma zararlı mı? Evde diş beyazlatma yöntemlerine dikkat

Karbonatla diş beyazlatma zararlı mı? Evde diş beyazlatma yöntemlerine dikkat

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Evde diş beyazlatmanın kötü sonuçları olabileceğine karşı uyaran Dr. Öğr. Üyesi Burak Gümüştaş, "Beyazlatma tozu, karbonat, elma sirkesi ile fırçalamalar dişlerin yüzeyinde çizikler oluşturur. Bu çizikler kısa zamanda renklendirici maddelerin tutulumu ile daha da sarı görünümde dişlere neden olur” dedi. Evde diş beyazlatma yöntemlerine dikkat edilmesi konusunda uzmanından uyarı geldi.

Karbonatla diş beyazlatma zararlı mı? Evde diş beyazlatma yöntemlerine dikkat

Evde tezgah üstü ürünlerle diş beyazlatmak isteyenlere dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Burak Gümüştaş, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gümüştaş, uzman ellerde yapılmayan diş beyazlatma uygulamasının zarara neden olabileceğini belirterek "Diş beyazlatma uygulaması mutlaka hekim kontrolünde yapılmalı. Kontrolsüz olarak yapılan beyazlatma işlemi yarardan daha çok zarar getirir. Özellikle tezgah üstü satılan beyazlatma ürünlerinin kullanımında bu tip sorunlara sıklıkla karşılaşılıyor” diye konuştu.

KARBONATLA DİŞ BEYAZLATMA RİSKLİ!

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Beyazlatıcı diş macunlarının tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Gümüştaş, şu bilgileri verdi:

“Hastaların evde kendilerinin kullanabileceği en güvenli yol beyazlatıcı diş macunlarıdır. Bireylerin evde kullandığı diş tozu, diş beyazlatma tozu, karbonat, elma sirkesi ile fırçalama gibi uygulamalar dişlerin yüzeyinde çizikler oluşmasına neden olur. Kısa zamanda bu çiziklerin renklendirici maddelerin tutulumu ile daha da sarı görünümde dişlere sebebiyet verir. Son zamanlarda çamaşır suyu ile diş beyazlatma yapıldığına dair bilgiler internet ortamında görünüyor. Çamaşır suyunun dişler üzerinde beyazlatıcı herhangi bir özelliği yok. Çamaşır suyu kimyasal yapısı gereği çok ciddi kostik bir bileşiktir. Özellikle ağız mukozası üzerinde yüksek konsantrasyonlu kostik maddeler çok ciddi yanıklara yol açabilir."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hocam merak ettim.Elma sirkesi ile diş fırçalamak nasıl olur da dişler de çizikler oluşturur..?Bi açıklasanız
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