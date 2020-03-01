Karbonmonoksitten zehirlenen 4 Afgan çoban hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 4 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunkuyu Mahallesi'nde çobanlık yaptıkları öğrenilen 4 Afgan'dan haber alamayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaldıkları evde baygın halde buldukları 4 kişiyi, ambulanslarla Kulu ve Cihanbeyli Devlet hastanelerine kaldırdı.

İlk müdahalelerinin ardından Konya'ya sevk edilen yaralıların, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

