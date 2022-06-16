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KARÇEL, geçen yılki çelik ihracatıyla firmalar arasında 148. oldu

16.06.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARÇEL, geçen yılki çelik ihracatıyla firmalar arasında 148. oldu

Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL), geçen yıl 9 bin 600 tonluk ihracatıyla Türkiye'de çelik sektöründeki 23 bin 156 firma arasından 148. sırada yer aldığı bildirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarından (KARDEMİR) yapılan yazılı açıklamada, 1966 tarihinde Türkiye'nin ilk çelik konstrüksiyon atölyesi olarak kurulan KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARÇEL'in, geçen yıl 22 bin 412 ton üretimle rekor kırdığı belirtildi.

KARÇEL'in 36 bin metrekare kapalı, 30 bin metrekare de açık alana sahip olduğu aktarılan açıklamada, "KARÇEL, 2021 yılında 9 bin 600 ton ihracatıyla Türkiye geneli çelik sektöründe 23 bin 156 firma arasından 148. sırada yer aldı. KARÇEL, bugün Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından biridir. Her cins ve karakterde çelik yapı konstrüksiyon imalatı yapabilecek niteliklere sahip tecrübeli teknik ve kalifiye çalışan kadrosuyla şirketimiz, 2022 yılında da projelerini sürdürmeye ve yeni ihracat üretimleri için çalışmalarına tüm hızıyla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

"Uluslararası projelerde yer alan birçok güçlü global şirketin onaylı tedarikçi listelerine girmeyi başaran KARÇEL, üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak amacıyla Türkiye'de nükleer enerji alanında Rusya Federasyonu yönetmelik standartlarına göre çelik imalat ve montaj işleri hususunda Uygunluk Değerlendirme Sertifikası'na sahip ilk firma olmuş ve çelik konstrüksiyon köprü alanında Amerika, Kanada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve birçok ülkede geçerliliği olan American Institute of Steel Construcion sertifikasını portföyüne eklemiştir."

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