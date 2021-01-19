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Karda kaza yapan vatandaşların yardımına Bağlar Belediyesi ekipleri koştu

19.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Karda kaza yapan vatandaşların yardımına Bağlar Belediyesi ekipleri koştu

Bölgede etkili olan kar yağışının yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için Karacadağ bölgesinde çalışmalarını sürdüren AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kar yağışının kaygan hale getirdiği yolda kaza yapan vatandaşların yardımına ulaştı.Karacadağ eteklerinde bulunan Karacadağ Mahallesinde kaza yaparak takla atan aracı fark eden ekipler, olay yerine ulaşarak önce vatandaşlara yardımcı oldu, ardında da 112 acil servis ekiplerine bilgi verdi.

Bölgede etkili olan kar yağışının yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için Karacadağ bölgesinde çalışmalarını sürdüren AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kar yağışının kaygan hale getirdiği yolda kaza yapan vatandaşların yardımına ulaştı.
Karacadağ eteklerinde bulunan Karacadağ Mahallesinde kaza yaparak takla atan aracı fark eden ekipler, olay yerine ulaşarak önce vatandaşlara yardımcı oldu, ardında da 112 acil servis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazanın ardında hafif yaralanan vatandaşları şehir merkezinde hastaneye ulaştırdı.
Bölgede kar temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren belediye ekipleri, Karacadağ, Alankoz ve Kolludere Mahallelerinde yoğun kar nedeniyle kapanma tehlikesi geçiren yollara müdahale ederek açtı.
37 kırsal mahallenin bulunduğu Karacadağ bölgesinde ulaşıma kapalı yerleşim yeri olmadığı kaydedildi.

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