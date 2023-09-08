Kardan adam nasıl yazılır? Kardan adam ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber günümüzde kitap okuma oranı oldukça azalmıştır. Yaşamın daha hızlı akıyor hale gelişi, kişilerin kitap okurken gösterdiği sabrı da etkilemiştir. İnternet ortamında merak edilen konular araştırılıyor ve birçok insan kişisel düşüncelerini sosyal ağlarda kolaylıkla ifade edebiliyor. İsteyen herkesin rahatlıkla yazı yazabildiği internet sitelerinde kelimelerin sıklıkla yanlış yazıldığı görülür. Kelimelerin yanlış yazılması ise yayılarak bilgi kirliliğine neden olabilir.

Kardan adam nasıl yazılır?

Günümüzde en çok yapılan hata birleşik kelimelerin yanlış yazımı noktasında karşımıza çıkıyor. Yazımı konusunda en çok kafa karıştıran kelimelerden bir tanesi de ''kardan adam'' olarak dikkat çekmektedir. Kardan adam, sıkıştırılmış kardan yapılan, insana benzer heykel. Genellikle çocuklar, bazen yetişkinler tarafından, eğlenmek amacıyla yapılır. Sıkça kullanılan kardan adam kelimesi, iki ayrı sözcükten oluştuğu için ayrı mı ya da birleşik mi yazılacağı merak konusudur. Bununla birlikte bazı kelimeler arası ulama olayları söz konusudur. Bu nedenle telaffuzunda tek bir kelimeyi ifade eder gibi ağızdan çıkmaktadır. Fakat Türkçe, konuşulduğu gibi yazılan bir dil olsa dahi telaffuz biçiminde bu durum değişir. Birleşikmiş gibi telaffuz edilen kardanadam yazımı hatalı olarak kabul edilir. Kardan adam TDK kurallarına göre ayrı yazılması gerekir.

Kardan adam ayrı mı yazılır?

Türkçede yer alan kelimeler, anlam ve yazım kurallarına uygun bir biçimde ifade edildiğinde bir anlam kazanırlar. Bu sayede anlamlı cümleler kurulur ve etkili bir iletişim gerçekleşir. Ancak bazı birleşik kelimeler gibi bazı kelime gruplarının doğru yazım biçimleri konusunda tereddütler bulunur. Yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılar yazmak isteyen kişiler kardan adam bitişik mi yazılır sorusunu sorarlar. Yazım kuralları çerçevesinde Türkçedeki tüm tamlamalar ayrı, birleşik isimler ve kaynaşmış kelimeler ise bitişik olarak yazılmalıdır. Söz konusu kelime bir tamlama sınıfında olduğu için ayrı yazılmalıdır. Kardan adam doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Kardanadam (Yanlış kullanım)

Kardan adam (Doğru kullanım)





