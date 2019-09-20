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Kardashian- Jenner kızları Brad Pitt yüzünden birbirine girdi!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 20.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Kardashian- Jenner kızları ve boşandığından bu yana adı çeşitli kişilerle aşk söylentilerine karışan Brad Pitt hakkındaki dedikodular magazin gündemine damga vurdu!

Kim Kardashian'ın eşi Kanye West Kardashian-Jenner kardeşleri birbirine düşürdü! Konu ise Brad Pitt...

Her şey Kanye West'in Brad Pitt'i, her hafta geleneksel olarak düzenlediği pazar ayinine davet etmesiyle başladı. 55 yaşındaki Pitt de bu daveti geri çevirmedi ve ayine katıldı. Pitt'in son zamanlara kadar hiç görüşmediği Kardashian- Jenner ailesine aniden yakınlaşması ortalığı hareketlendirdi.

İlk iddia, Kanye West'in, aşk hayatında bir türlü aradığını bulamayan Khloe Kardashian ile Pitt'i yakınlaştırmaya çalıştığı yolunda. Buna göre Kanye West, Khloe Kardashian ile Brad Pitt'in arasını yapmaya çalışıyor. Brad Pitt ile Angelina Jolie ayrılacaklarını açıkladıklarında Khloe Kardashian, web sitesinden ünlü aktöre olan hayranlığını uzun uzun anlatmıştı. Hatta ünlü isim "onunla yatmak istiyorum" bile demişti.

Kendall Jenner'den Brad Pitt itirafıKendall Jenner'den Brad Pitt itirafı

Bir başka iddia ise Kendall Jenner'ın da çok eskiden beri Brad Pitt'e hayran olduğu ve onu uzaktan uzağa sevdiği, ailenin konuğu olduğu pazar günü de onun dikkatini çekebilmek için elinden geleni yaptığı yolunda.

Ama bir başka iddia daha var ki o hepsinden daha ilginç. Buna göre de Khloe ve Kourtney Kardashian, Brad Pitt için birbirlerine girdi.

Tüm bu dedikodular konuşulurken başka bir iddia ise Brad Pitt'in Kanye West ve Kardashian/Jenner ailesiyle ortak yürütülecek bir proje için bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kardashian-Jenner Kim Kardashian Khloe Kardashian

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