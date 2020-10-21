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KARDEMİR bağlantı elemanları sektörünün ihtiyacını karşılayacak

KARABÜK HABERLERİ  | 21.10.2020 17:17 | Son Güncelleme

KARDEMİR bağlantı elemanları sektörünün ihtiyacını karşılayacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Türkiye'de bağlantı elemanları sektörünün ihtiyaçlarını bildiklerini belirterek, KARDEMİR'in bu ihtiyaçlara karşılık verebilecek güçte ve kabiliyette olduğunu bildirdi.

Bağlantı Elemanları Sanayi ve İşadamları Derneği (BESİAD) yöneticilerini ağırlayan Utkanlar, yıllık 1 milyon tonluk kapasitesi ve 700 bin tonluk üretim hacmiyle Türkiye'nin en önemli üretim alanlarından birisi olan bağlantı elemanları sektörünün, ülkenin ihracat kalemlerinde de ciddi bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.

Otomotivden beyaz eşyaya, savunma sanayisinden mobilya sektörüne kadar birçok alanda kullanılan bağlantı elemanları için KARDEMİR'den istenilen kalitelerde ürün geliştirmeyi ve tedarik etmeyi planladıklarını anlatan Necdet Utkanlar, "Türkiye'de bağlantı elemanları sektörünün ihtiyaçlarını biliyoruz. KARDEMİR, bu ihtiyaçlara karşılık verebilecek güçte ve kabiliyette. Şirketimizin de üyesi olduğu BESİAD ile ilişkilerimizi daha da güçlendirerek, ülke ihracatımıza dolaylı yolla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sektörün ihtiyaçlarına göre ve müşterilerimizden gelen taleplerle kalite seviyemizi her geçen gün yükseltecek ve ürün çeşitliliğimizi artıracağız." ifadesini kullandı.

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