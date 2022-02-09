YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. KARDEMİR heyeti Zonguldak'taki rödovanslı sahaları inceledi

KARDEMİR heyeti Zonguldak'taki rödovanslı sahaları inceledi

09.02.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARDEMİR heyeti Zonguldak'taki rödovanslı sahaları inceledi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) heyeti, Zonguldak'taki rödovanslı sahalarda incelemelerde bulundu.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamaya göre, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Oflaz ve beraberindeki 7 kişilik ekip, rödovanslı kömür üretim sahalarını ziyaret etti.

Saha işletmecilerinin eşlik ettiği ziyarette sahalardaki üretim ocakları, ocakların kapasitesi, üretilen kömürlerin özellikleri ve kalitesi, cevher zenginleştirme tesislerinin (lavuar) teknoloji ve kapasiteleri incelendi.

KARDEMİR yetkilileri, daha sonra bu işletmelerde üretilen kömürlerden numuneler aldı.

Metin Demir, KARDEMİR yönetiminin teknik ekibiyle rödovanslı sahaların çalışma sistemlerini ve koşullarını yerinde gördüklerini ifade etti.

Heyetin, rödavanslı saha işletmelerinden olumlu izlenimlerle ayrıldığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"İlimizdeki rödovanslı saha işletmeleri, ürettikleri kömürü lavuar tesislerinde yıkama işlemine tabi tuttuktan sonra demir çelik sektörünün ihtiyacı yüksek kaliteli, düşük küllü kömür elde edebilmektedirler. KARDEMİR ve ERDEMİR'in ihtiyacı olan metalurjik kömürün Zonguldak'ta üretilen yerli kömürden karşılanması gerekliliğini, düzenlediğimiz toplantı ve görüşmelerde sürekli dile getirmekteyiz. İlimizin ekonomisi ve istihdamı için çok faydalı olacağına inanmaktayım."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Pakdemirli, Zonguldak'ta sektör buluşmasında konuştu: (2)Bakan Pakdemirli, Zonguldak'ta sektör buluşmasında konuştu: (2)
Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıBalıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Aydın'da anne karnındaki ikizlerden birinin yaşaması için diğerinin kalbi durdurulduAydın'da anne karnındaki ikizlerden birinin yaşaması için diğerinin kalbi durduruldu
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
13:12
İkindi
15:58
Akşam
18:25
Yatsı
19:46
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.