KARDEMİR işçileri AA'nın 100. yılı için özel demir döktü

Bu arada, AA'nın 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Anadolu Ajansının, Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle özdeş bir kuruluş olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'li yıllarda başlattığı ulusal sanayileşme hamlesi kapsamında 3 Nisan 1937'de kurulan ve 1939'da ülkenin ilk demirini üreten KARDEMİR, yine Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 100'üncü yılı için özel demir dökümü gerçekleştirdi.

Mesajında Soykan, "Ülkemizin en köklü haber ajansı olan Anadolu Ajansı, bizden 3 gün sonra kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Tam bir asırdır milletimizin sesini dünyaya duyuruyorsunuz. Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı'na ve ülkemizin kuruluşundan bugüne kadarki gelişimine tanıklık etti. Bugün de haberde doğruluk ve güvenin adresi olan Anadolu Ajansının Yönetim Kurulu Başkanından taşradaki muhabirine kadar hizmet veren tüm ekibine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

