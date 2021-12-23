KARDEMİR işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KARDEMİR işçileri, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

İşçilerden Uğur Dağtarla, haberde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşamda Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" ve sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Mehmet Acar da haberde Haroon Sabawoon'un "Kabil'den kaçış", yaşamda Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" ve sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğrafları oyladı.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Acar, bütün fotoğrafların ayrı ayrı anlamlarının olduğunu belirterek, "En çok duvarı geçerek özgürlüğüne kavuşan insanlar dikkatimi çekti. Çok güzel anlar yakalanmış, insan duygulanıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Uğur Dağtarla da oylamada yer alan tüm fotoğrafların kendisini çok etkilediğini dile getirerek, AA'yı ve foto muhabirlerini tebrik etti.

